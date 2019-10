vor 58 Min.

Zu flott gefahren: Auto landet im Straßengraben

Der 44-jährige Fahrer kommt mit dem Schrecken davon.

Weil er zu schnell fuhr, geriet ein 44-Jähriger am Samstag gegen 11 Uhr mit seinem Ford unmittelbar am nördlichen Ortsausgang von Schweinspoint in Richtung Gansheim ins Schleudern. Er kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und rutschte nach links in den Straßengraben, wo er das Fahrzeug unverletzt verlassen konnte. Am Auto allerdings entstand Totalschaden in Höhe von 1500 Euro.

Themen folgen