vor 35 Min.

Zu schnell: Auto überschlägt sich bei Tagmersheim mehrfach

Ein 45-Jähriger verlor auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und landet im Graben. Die Feuerwehren Tagmersheim und Blossenau waren vor Ort.

Ein Mann aus dem Jurabereich hat am frühen Donnerstag aufmorgen auf der Staatsstraße von Blossenau in Richtung Warching aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren. Wie die Polizei berichtet, prallte der Wagen circa ein Kilometer nach dem Tagmersheimer Ortsschild gegen ein Verkehrszeichen und kam auf der rechten Seite von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Feld. Der 45-Jährige befand sich allein im Wagen und konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien.

Ein verständigter Rettungswagen lieferte ihn in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth ein. Der Verunglückte erlitt Kopfverletzungen und ein Schleudertrauma. Laut Polizei beläuft sich der insgesamt entstandene Sachschaden auf 6000 Euro. Am Kleinstwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste von einer Firma geborgen und abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Tagmersheim und Blossenau waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

