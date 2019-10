vor 38 Min.

Zu schnell unterwegs: Auto gerät in Gegenverkehr

Der 21-jährige Fahrer streifte einen Laster

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei feuchter, zum Teil mit Laub bedeckter Fahrbahn, geriet gestern am frühen Nachmittag ein 21-Jähriger mit seinem BMW auf Höhe Südzucker in Rain in den Gegenverkehr. Laut Polizei bog er von der nördlichen Lkw-Zufahrt in die Kreisstraße nach rechts Richtung Feldheim ab und streifte einen Laster, der auf der Gegenspur nach links Richtung Südzucker abbiegen wollte. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Themen folgen