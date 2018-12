vor 19 Min.

Zu schnell unterwegs: Auto landet im Vorgarten

Eine junge Frau ist mit ihrem Auto im Garten eines Hauses in Donauwörth gelandet.

Eine Fahranfängerin ist in Donauwörth zu schnell unterwegs und landet im Garten eines Hauses in der Sallingerstraße.

Am Freitag, kurz nach Mitternacht, ist es an der Kreuzung Berger Vorstadt, Sallinger Straße zu einem „nicht alltäglichen“ Verkehrsunfall gekommen.

Eine 19-jährige Fahranfängerin fuhr mit einem BMW die Berger Vorstadt stadtauswärts, uns wollte an der Kreuzung in die Sallingerstraße nach links abzubiegen. Sie war zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge brach das Heck des Wagens aus und der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Letztendlich landete er im Vorgarten des dortigen Hauses.

Der Schaden liegt bei etwa 4500 Euro

Gücklicherweise entstand laut Polizei Donauwörth lediglich „Flurschaden“ im Vorgarten. Sowohl die Fahrerin als auch Beifahrerin des BMW kamen mit dem Schrecken davon. Das Auto war durch die Kollision nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 4500 Euro. (dz)

