Zuckerguss: Leni Schweizers Orangen-Mandel-Torte

Selbst wenn diese Feiertage anders ablaufen als sonst, auf süße Köstlichkeiten muss man ja nicht verzichten. Eine Bäumenheimerin stellt ihr Rezept vor.

In der Vorweihnachtszeit sind verschiedene Sinne dafür verantwortlich, dass eine besinnliche Stimmung aufkommt. So beginnt bei zahlreichen Menschen schon meist mit dem Hören von wiederkehrenden Weihnachtsklassikern, die häufig ab der zweiten Novemberhälfte aus den Lautsprechern des Radios tönen, die Vorfreude auf die Adventszeit.

Auch der Geruch von Glühwein, gebrannten Mandeln oder Weihnachtsgebäck mag genauso Vorfreude aufkommen lassen, wie der Geschmack von Köstlichkeiten, die bevorzugt zu dieser Jahreszeit gerne gegessen werden. Dazu zählen freilich Klassiker wie Lebkuchen oder Vanillekipferl, aber auch bei Kuchen und Torten gibt es ein breites Spektrum an ansprechenden Variationen. In der neuen Ausgabe des „Zuckerguss“ sind einige Ideen abgedruckt, darunter auch wieder von Bäckerinnen aus der Region.

Die Bäumenheimerin backt schon seit rund 25 Jahren

Vorweihnachtliche Stimmung kommt bei Familie Schweizer nicht nur wegen der liebevollen, weihnachtlichen Dekoration im eigenen Haus auf. Leni Schweizer hat mit ihrer Orangen-Mandel Torte erneut ein Rezept für den „Zuckerguss“ beigesteuert, das auch geschmacklich auf die besinnliche Zeit einstimmt. Seit gut 25 Jahren backt die Bäumenheimerin schon für Familie und Freunde. Zudem war sie mehrmals mit Kreationen im beliebten Backmagazin unserer Zeitung vertreten, deren Ausgaben sie fleißig in einem Ordner abheftet, der griffbereit im Küchenregal steht. Vor gut einem Jahr war Schweizer mit ihren sehenswerten Schoko-Igeln in der Rubrik „Plätzchen“ in der Weihnachtsausgabe dabei.

Leni Schweizer: Orangen harmonieren gut mit Schokolade

Für die diesjährige Adventszeit hält sie nun ein passendes Rezept aus der Kategorie „Kuchen und Torten“ für die Hobbybäcker bereit: „Ich habe die Orangen-Mandel-Torte vor ein paar Jahren schon gemacht. Die Orangen harmonieren sehr gut mit der Schokolade und es passt einfach sehr gut in die Vorweihnachtszeit“, erklärt Schweizer.

Leni Schweizer stellt das Rezept für die Orangen-Mandel-Torte vor. Bild: schweizer

Ihr zufolge müssten es nicht immer Plätzchen sein, deshalb habe sie mit dem Kuchen „etwas anderes“ backen wollen, sagt Schweizer, die auch zu anderen Jahreszeiten gerne verschiedene Torten macht.

Und so geht das Rezept

Biskuitboden 20 ml Mineralwasser, 3 Eier, 80 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 1 Prise Salz, 100 g Mehl 1 TL Backpulver, Schale einer halben Bio Orange. Füllung 6-8 Blatt Gelatine, 750 g Magerquark, 200 g Zucker, 2 Pck. Vanillezucker, 1 Bio Zitrone, 1 Bio Orange, 125 ml Weißwein, 500 g Sahne, 100 g Mandeln, abgezogen und gehackt. Garnierung 30 g Mandeln, abgezogen und gestiftet, 50 g Zartbitterkuvertüre, 3 Orangen. Zubehör 26er Springform, Tortenring.

Den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Für den Biskuitboden das Wasser mit den Eiern, Zucker, Vanillezucker und einer Prise Salz 7-8 Min. schaumig rühren. Das Mehl mit dem Backpulver und dem Abrieb der Orange unterheben. Den Teig in eine gefettete Springform füllen und im vorgeheizten Ofen ca. 15 Min. backen. Für die Füllung die Gelatine nach Vorgabe einweichen. Die Schale der Orange und Zitrone abreiben. Anschließend die Zitrusfrüchte auspressen. Quark, Zucker und Vanillezucker mit Zitronen- und Orangenschale, sowie dem Saft verrühren. Den Wein erwärmen, Gelatine ausdrücken und im Wein auflösen. Die Wein-Gelatine-Mischung unter die Quarkmasse rühren. Sahne steif schlagen und mit den Mandeln unter die Quarkmasse heben. Den Belag auf den ausgekühlten Boden mit Tortenring geben und glatt streichen. Die Torte mindestens 3 Std. kalt- stellen. Zum Garnieren die Mandelstifte in der Pfanne ohne Fett anrösten. Die Orangen so schälen, dass auch die weiße Haut entfernt wird und dann waagerecht in dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben mit einer Küchenrolle abtupfen und die Torte damit belegen und mit Mandeln bestreuen. Die Kuvertüre in einem kleinen Topf im Wasserbad schmelzen. Nach Belieben die aufgelöste Kuvertüre mit einem Papiertütchen oder Löffel auf die Torte träufeln. Tipp: Der Weißwein kann auch durch Orangensaft ersetzt werden. Wenn man die Torte leichter anschneiden möchte, kann man die Orangenscheiben mit einem Gelee-Guss arbeiten ohne Druck anschneiden.