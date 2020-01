vor 6 Min.

Züge mit Farbe besprüht: Bundespolizei ermittelt

Am Bahnhof Donauwörth sind Züge mit Farbe besprüht worden.

Ein Lokführer bemerkt, wie ein Mann am Bahnhof ein Donauwörth einen Zug besprüht. Seine Beschreibung passt auf einen 37-Jährigen, der die Tat jedoch bestreitet.

In Donauwörth sind mehrere Züge mit Farbe besprüht worden. Über diese Sachbeschädigung informiert die Polizei. Nach deren Angaben teilte in der Nacht auf Donnerstag, gegen 4.20 Uhr ein Lokführer mit, dass er eine männliche Person an den Abstellgleisen zwischen Gartenstraße und Bahnhof beobachtet habe, die einen Zug besprühen würde.

Nachdem eine Personenbeschreibung bekannt war, traf eine kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung einen 37-Jährigen aus dem Raum Günzburg in der Bahnhofshalle an, auf den die Beschreibung zutraf. Der Mann selbst bestreitet aber laut den Beamten, die Schmierereien angebracht zu haben.

Zeugen werden gesucht

Er wurde nach einer Personalienfeststellung wieder entlassen. Bei einer Überprüfung stellten die Gesetzeshüter fest, dass im Bereich der Abstellgleise insgesamt zwei Zugeinheiten auf der Seite zur Dietrichstraße hin mit Farbe besprüht und großflächig, mehrfarbige Graffities angebracht wurden.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden; dieser dürfte jedoch im Bereich mehrerer Tausend Euro liegen. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese werden jedoch zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, so wird um eine Mitteilung an unter Telefon 0906/7066711 gebeten.

Themen folgen