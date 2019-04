00:32 Uhr

Zufrieden mit der Session

Faschingsclub Rain blickt zurück und wählt neu

Auf der Generalversammlung des Faschingsclubs Rain hat es Neuwahlen gegeben. Dabei wurden die Ämter des Hofmarschalls und der Federmeisterin neu besetzt.

In seinem Sessionsbericht erinnerte Präsident Florian Riehl an die Veranstaltungen der vergangenen Session. Am 10. November fand der Rosenball im Dehner-Blumenhotel mit der Präsentation des Prinzenpaars Sandra III. (Hurle) und Daniel I. (Burkhardt) statt. Die vier bunten Abende unter dem Motto „Rainlesen“ und der Tillywurm waren genauso erfolgreich wie die Auftritte der großen und kleinen Garden. Auch mit den Besucherzahlen am Lumpigen Donnerstag, dem Tillywurmball in der Dreifachturnhalle und dem Kinderball am Faschingsdienstag war man sehr zufrieden. Im Anschluss gab Schatzmeister Enrico Dietrich seinen Bericht ab. Die Kassenprüfer Nicola Gastgeb und Franz Müller bestätigten eine korrekte Buchführung, das Präsidium wurde einstimmig entlastet.

Bei den Neuwahlen wurden Präsident Florian Riehl, Vizepräsidentin Lea Schumann und Schatzmeister Enrico Dietrich ohne Gegenstimme bestätigt. Hofmarschall Michael Weigl und Federmeisterin Sandra Graf kandidierten nach drei Jahren im Präsidium nicht mehr. Als Nachfolger wurden Umut Deniz (Hofmarschall) und Nicole Perez (Federmeisterin) gewählt.

Vor den Wahlen bedankte sich Präsident Riehl bei Sandra Graf und Michael Weigl, der im nächsten Jahr weiter als Umzugsleiter aktiv sein wird, für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und überreichte jeweils eine Zeichnung des vergangenen Präsidiums von Lea Schumann. Das Komitee besteht mit fünf Neuzugängen im kommenden Jahr aus 26 Mitgliedern und wurde auch ohne Gegenstimme gewählt. In gewohnter Manier wurden nach der Sitzung bereits die ersten Ideen für die kommende Session gesammelt und diskutiert. (dz)

