05:31 Uhr

Zufriedene Gesichter in Oberndorf

Gut gelaunt berichtete Oberndorfs Bürgermeister Hubert Eberle bei seiner letzten Bürgerversammlung vom aktuellen Stand in der Gemeinde.

Gut gelaunt begeht Hubert Eberle seine letzten Informationsveranstaltungen im Dorf und seinen Ortsteilen. Seine Bilanz ist erfreulich.

Von Adalbert Riehl

Drei Kernpunkte prägten die heurigen Bürgerversammlungen in Oberndorf und Eggelstetten: fünf Großprojekte mit unterschiedlichem Baufortschritt fordern die Gemeinde mit ihren 2655 Einwohnern finanziell und das „Feedback“ unterstrich die Zufriedenheit mit der Arbeit von Bürgermeister und Rat. Schließlich hielt Erster Bürgermeister Hubert Eberle seine letzten zwei Bürgerversammlungen ab, denn er bewirbt sich nach 18 Jahren nicht mehr für eine Wiederwahl. Eberle konnte reges Interesse verzeichnen, allein im Hauptort waren 135 Personen gekommen.

In Oberndorf tut sich einiges

Die Bilanz zeigte, dass Eberle in seinem letzten Amtsjahr alles andere als unterbeschäftigt ist. Der Ausbau der Dorfstraße mit Eggelstetter Straße in Zusammenarbeit mit dem Landkreis steht vor dem Abschluss. Zwei Faktoren freuten Eberle besonders: durch die Wiederholung der Ausschreibung konnten die Arbeiten um 770 000 Euro günstiger (2,32 Millionen Euro) vergeben werden und durch die gute Zusammenarbeit mit den Versorgern wird der knapp bemessene Zeitplan eingehalten. 890 000 Euro für Gehwege und Straßenanteil (ein Staatszuschuss darauf wird noch erwartet) und 181 000 Euro für Kanalsanierung treffen auf die Gemeinde; 364 000 Euro investiert der Wasserzweckverband.

Im Bau befindet sich die Kläranlage, die 4,25 Millionen Euro kosten wird und im April 2021 in Betrieb gehen soll. Auf die Bürger werden hier Verbesserungsbeiträge zukommen, für die die verwaltungstechnische Vorarbeit angelaufen ist.

Neubau der Kita ist angelaufen

Der Anbau an das Vereinsheim Eggelstetten verzögerte sich laut Bürgermeister aufgrund der Untergrundverhältnisse. Hier wie beim Umbau des bisherigen Kindergartens zum Haus der Mittagsbetreuung werde von Öl auf Erdgas als Energieträger umgerüstet. Ansteigende Zahlen registriert die Gemeinde sowohl bei der Mittagsbetreuung (54) wie bei den Grundschülern (100 gegenüber 90 im vorigen und 80 im vorletzten Schuljahr). Da man die erste Schulklasse teilen durfte, war die Containerlösung bis Abschluss der Umbaumaßnahme – voraussichtlich bis Ostern 2020 – unumgänglich. Große Zustimmung der Versammlung fand, dass die Ampellösung an der Staatsstraße realisiert worden ist.

Angelaufen ist der Neubau der Kindertagesstätte (vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen) bei berechneten Baukosten von 3,75 Millionen Euro und einem erwarteten Zuschuss von rund 50 Prozent der Gesamtkosten. Weiter galt das Augenmerk heuer unter anderem der Anpflanzung der Ausgleichsfläche „Langenmahd“, einem Spielplatz in Eggelstetten und der Erwerb des Sparkassengebäudes; das Kreditinstitut hat einen Teil für zehn Jahre gemietet und eine Abteilung des gegenüber liegenden Rathauses soll hierher verlagert werden. In Planung sind die Verbesserung der Ortsverbindung von der Staatsstraße nach Flein und Eggelstetten, die Ausweisung weiterer zehn Bauplätze am Pater-Frey-Ring – die Nachfrage ist enorm – und die Sanierung der „Krone“, für die man auf Fördergelder hofft.

Pro-Kopf-Verschuldung bei 643 Euro

Kämmererin Silvia Stumpf erläuterte die wesentlichen Haushaltszahlen. Der Etat 2019 stellt sich aufgrund höherer Gewerbesteuer-Einnahmen und weil die veranschlagten Bauausgaben noch nicht in vollem Umfang gebraucht werden, günstiger dar als der beschlossene Plan. Eingestellt waren ein Millionen Euro für die Kindertagesstätte, drei Millionen Euro für die Kläranlage, 1,12 Millionen Euro für Tiefbau, 700000 Euro für das Gebäude der Mittagsbetreuung (bisher Kindergarten) und 500000 Euro für das Vereinsheim Eggelstetten. Von der geplanten Kreditaufnahme (5,67 Millionen Euro) sind nur 1,6 Millionen für die Kindertagesstätte angefordert – bei äußerst günstigen Konditionen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt nun bei 643 Euro.

Bürgermeister Eberle berichtete abschließend über vielfältiges gesellschaftliches Leben, das auch international geprägt ist: Partnerschaft mit Costermano (Italien), Besuch aus Kajaani (Finnland) und Schaffung einer Schule in Namibia, die seit einem Gala-Konzert vollständig mit Oberndorfer Aktionen finanziert ist.

Bürgermeister Eberle übergibt eine zufriedene Gemeinde

Der zweite Bürgermeister Alexander Klein dankte Bürgermeister und Gemeinderat für die sachliche Zusammenarbeit. Dass Eberle eine rundum zufriedene Gemeinde am 1. Mai nächsten Jahres übergeben kann, zeigte der Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“, der sich in Oberndorf auf zwei Punkte beschränkte.

Bei dem meist trocken liegenden Schlossweiher müsse, so Eberle, die Gemeinde mit einem 1911 gewährten Wasserrecht leben, nach der der Grundbesitzer eine Ausleitung aus dem Mühlbach nur für die Dauer von zwölf Stunden innerhalb eines Monats gestatten muss. Auch für eine Frage wegen vier freier Bauplätze war die Gemeinde nicht zuständig: sie stehen in Privateigentum.

Lesen Sie auch:

Auf in die fünfte Jahreszeit

Maria Wagner will ins Oberndorfer Rathaus einziehen

Themen folgen