vor 36 Min.

Zugewanderten den Weg ebnen

Förderprogramm des Bundes läuft im Donau-Ries-Kreis aus

Das vom Bund geförderte Programm „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“ läuft im Donau-Ries-Kreis Ende August 2020 aus. Das Landratsamt zieht deshalb in einer Pressemitteilung eine Bilanz. In den vergangenen vier Jahren habe die Bildungskoordinatorin Gabriele Theiler viel dafür getan, dass Neuzugewanderte in der Region schneller ihre eigenen Wege gehen können: „Bildung war der Schlüssel dafür.“

Unterstützung und Vernetzung der Bildungsakteure im Landkreis war dabei ein großes Anliegen. Diese Zusammenarbeit habe sich gelohnt. Es seien richtungweisende Bildungsmaßnahmen ins Leben gerufen und einzigartige Ideen für Bildung und Integration von Neuzugewanderten für den Landkreis entwickelt worden: zum Beispiel Lerncafés in den Stadtbibliotheken, der Sprachgutschein Donau-Ries, der Dolmetscherpool Donau-Ries und der Bildungs- und Beratungspass. Große Veranstaltungen wie die Bildungs- und Integrationskonferenz oder der Internationale Frauentag hätten wertvolle Impulse für ein gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen im Landkreis gegeben. Schwerpunktthema in der Arbeit der Bildungskoordinatorin war es, das lernen der deutschen Sprache zu unterstützen.

Die Inanspruchnahme der Förderung habe dem Landkreis Donau-Ries schnelles Handeln ermöglicht, als 2015 Hunderttausende Neuzugewanderte und Flüchtlinge Deutschland erreichten. Integrationsunterstützung habe so personell und inhaltlich im Landratsamt besetzt werden können.

Landrat Stefan Rößle betont die wertvollen Impulse der Bildungskoordinatorin auch für die Weiterentwicklung der Bildungsarbeit im Landkreis insgesamt: „Mit Projekten, wie dem Sprachgutschein Donau-Ries hat der Landkreis ein echtes Alleinstellungsmerkmal in ganz Bayern“.

Im Landratsamt will man die begonnene Arbeit nachhaltig fortsetzen. (pm)

