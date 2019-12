vor 5 Min.

Zusammenstoß bei Einfahrt in Parkhaus

Es kracht im Parkhaus am Weidenweg. Verursacherin ist eine 29-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

In Donauwörth hat sich am Montag ein Unfall in einem Parkhaus ereignet. Das berichtet die Polizei. Eine 29-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr um 11.55 Uhr in ein Parkhaus am Weidenweg.

An einer Auffahrtsrampe kam ihr ein 53-jähriger Donauwörther mit seinem Auto entgegen. Dieser bremste sein Fahrzeug noch bis zum Stillstand ab. Die Frau reagierte jedoch zu spät und stieß mit dem Wagen des Mannes zusammen, teilen die Beamten weiter mit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2000 Euro.

Die Unfallverursacherin wurde von den Gesetzeshütern vor Ort gebührenpflichtig verwarnt.

Themen folgen