vor 36 Min.

Zuschüsse für Defizite in der Gynäkologie

Freistaat bietet Unterstützung an. Kreisrätin Ursula Straka kritisiert grundsätzlich ein System, das diese Hilfe notwendig macht

Von Barbara Würmseher

Eine erfreuliche Nachricht brachte Landrat Stefan Rößle am Donnerstag mit in die Kreisausschusssitzung: Es gibt viel Geld vom Freistaat für die Abteilungen Gynäkologie und Geburtshilfe der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth und des Nördlinger Stiftungskrankenhauses. Ein entsprechendes Förderprogramm sieht vor, dass die Defizite dieser Abteilungen in Bayerischen Krankenhäusern bis zu 85 Prozent durch Zuschüsse ausgeglichen werden können.

Im Falle unseres Landkreises wäre das eine maximale Finanzspritze von insgesamt 1,2 Millionen Euro. Das wären 981400 Euro für die Donau-Ries-Klinik und 228580 Euro fürs Stiftungskrankenhaus.

Der Kreisausschuss stimmte einhellig zu, dass die Verwaltung umgehend in einem etwas komplizierten Verfahren den im Haushalt vorgesehenen Investitionszuschuss für eine außerplanmäßige Ausgabe heranzieht. Auf diese Weise soll zunächst das Defizit beider Geburtshilfe-Abteilungen gedeckt werden, damit anschließend der Zuschussantrag beim Freistaat gestellt werden kann. Stichtag für den Förderantrag ist der 30. September.

Das System krankt

In diesem Zusammenhang sprach Kreisrätin Ursula Straka (SPD) einen grundsätzlichen Missstand an. „Es ist unglaublich, dass die Geburtshilfen landauf, landab überall aus allen Nähten platzen und diese Abteilungen trotz dieser Auslastung ständig unterfinanziert sind“, kritisierte sie. „Es krankt an der gesamten Krankenhausfinanzierung! Diese Flickschusterei des ganzen Krankenhausbereiches kann doch nicht sein – da stinkt es hinten und vorne!“

Die SPD-Kreisrätin fürchtet, dass die Defizitentwicklung insgesamt so weiter geht und sich in sämtlichen Abteilungen der Kliniken steigern wird. „Da werden Probleme auf uns zukommen, ganz ohne unser Verschulden“, fürchtet sie und forderte: „Das kann nicht sein, dass es so weiter geht.“

