Zustimmung, aber auch Kritik

Was die Fraktionen zum Haushalt sagen

Der Marktgemeinderat Kaisheim hat den Haushalt der Kommune für 2021 einstimmig beschlossen. In die Zustimmung mischte sich auch Kritik.

Für Manfred Blaschek (PWG) war es „keine leichte Entscheidung, auf unser Schuldenpaket noch einen Kredit draufzupacken“. Seine Fraktion wisse sehr wohl, dass man hier auch an die nächste Generation denken müsse. Jedoch habe man auch Aufgaben und Pflichten zu erfüllen. Es stünden noch 2,7 Millionen Euro an staatlichen Zuschüssen aus und der niedrige Zins sprächen für den eingeschlagenen Weg.

Markus Harsch ( CSU) betonte, in den Haushalt seien nur Projekte eingestellt worden, „die zu den ureigenen Aufgaben einer Kommune gehören“. Die Einnahmen seien durch die Corona-Pandemie glücklicherweise nicht in größerem Umfang eingebrochen. Um die finanzielle Schieflage zu korrigieren, sei es erforderlich, die Gebühren für Trinkwasser, Abwasser und Kinderbetreuung neu zu kalkulieren. Gemeindliche Steuern seien in einem vertretbaren Rahmen anzuheben.

Markus Kristen (FBS) sagte, die Neuverschuldung sei „beunruhigend“. Es stünden zwar viele Projekte an, für die Zuschüsse fließen, aber es bleibe trotzdem ein beträchtlicher Anteil durch die Gemeinde zu finanzieren. Dass das Budget für Grundstückskäufe nochmals um 500.000 Euro angehoben wurde, sei angesichts mehrerer bereits beschlossener Bebauungspläne, die bisher nicht umgesetzt wurden und wieder Geld in die Kassen bringen würden, „äußerst bedenklich“.

Claudia Tendyra-Bablok (Grüne) stellte fest, dass bei der Renovierung des Strauß-Hauses mit jedem Bauabschnitt neue ruinöse Bausubstanzen zum Vorschein gekommen seien, die „extreme Reparaturkosten“ verursachten. In der Gemeinde sei das Bewusstsein für ein ökologisches, vorausschauendes Handeln erkennbar, „muss aber noch viel mehr entwickelt und gesteigert werden“. Den Grünen sei es wichtig, sanierungsbedürftige Trinkwasserleitungen zu erneuern. (wwi)