vor 39 Min.

Zwei Autofahrer unter Drogen

Bei Polizeikontrollen stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest

Bei allgemeinen Verkehrskontrollen stellte die Polizei Donauwörth gleich zwei Fälle von Drogenfahrten fest. Wie sie mitteilt, ging es im ersten Fall um einen 18-jährigen Fahranfänger aus Donauwörth. Er wurde am Montag gegen 13.20 Uhr am Steuer seines Wagens in der Dillinger Straße angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem jungen Mann drogentypische Anzeichen fest. Auf Nachfrage räumte er ein, am Wochenende Rauschgift konsumiert zu haben. Der Fahranfänger wurde angezeigt. Es wurde eine Blutentnahme zur Feststellung des Drogengehalts im Blut durch eine Ärztin veranlasst. Ebenfalls am Montag, gegen 16.15 Uhr, wurde dann ein 54-jähriger Wemdinger auf der Kreisstraße DON 20 bei Fünfstetten von der Polizei angehalten. Auch in diesem Fall nahmen die Beamten drogentypischen Anzeichen wahr. Zudem roch der Mann nach Alkohol. Auch hier waren eine Anzeige sowie eine ärztliche Blutentnahme die Folge. Beide Männer erwarten nun ein Verfahren, ein Fahrverbot sowie ein hohes Bußgeld.

Themen folgen