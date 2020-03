vor 53 Min.

Zwei Autoren im Haus der Kultur

Johann Enderle und Robert Fischer lesen

Zwei Monheimer Autoren stellen ihre neuesten Werke im „Kreuzwirt“ Haus der Kultur in Monheim vor. Am Donnerstag, 19.März, 18.30 Uhr präsentiert Robert (alias Helmut) Fischer seine Publikation „Sterben war gestern – eine spannende Reise zu den Hotspots aktueller Forschung“. Werden wir in naher Zukunft das Altern aufhalten oder möglicherweise sogar rückgängig machen können? Und wenn ja, wäre das erstrebenswert? Fischer will sein Publikum überraschen und appelliert: „Behalten Sie einen kühlen Kopf.“

Als zweiter Monheimer Autor präsentiert Johann Enderle am Mittwoch, 1. April, ebenfalls ab 18.30 Uhr Kostproben aus seinem zweiten Roman „Verdammt im Land der Partisanen“ – „Abseits des Weltgeschehens, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, spielen sich in Jugoslawien, in den von Partisanen bewachten Lagerdörfern, schreckliche Szenen ab. Es ist die Geschichte des zwölfjährigen Buben Joschi, der in der Nachkriegszeit der Tito-Herrschaft in Jugoslawien in Lagern erwachsen wird und versucht, sein Leben auf die Reihe zu bringen.“

Nach den jeweils etwa einstündigen Lesungen bestehen die Möglichkeiten zu offenen Gesprächen und zu Diskussionen mit den Schriftstellern. Zudem können die Bücher direkt vor Ort gekauft werden. (dz)

Der Eintritt ist für beide Veranstaltungen frei.

