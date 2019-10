11:43 Uhr

Zwei Autos stoßen frontal zusammen

Ein schwerer Zusammenstoß in Harburg forderte vier Verletzte.

Vier Verletzte und 50000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und insgesamt vier Verletzten ereignete sich am gestrigen Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße DON 16 im Bereich Harburg. Nach Angaben der Polizei war dort eine 25-jährige Dortmunderin mit ihrem Auto, von Großsorheim kommend, unterwegs.

An der Kreuzung zur Ortsverbindungsstraße nach Mauren fuhr die Frau mit unvermittelter Geschwindigkeit, ohne erkennbaren Bremsvorgang und ohne das Stoppschild zu beachten, über den Kreuzungsbereich. Ein Zeuge, der hinter ihr fuhr, bestätigte das später. Eine vorfahrtsberechtigte 58-jährige Harburgerin, die mit ihrem querenden Pkw in Richtung Schaffhausen unterwegs war, hatte keine Chance, einen Unfall zu vermeiden. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei erlitten beide Fahrzeuge jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 50000 Euro und mussten abgeschleppt werden.

Beide Unfallbeteiligte sowie die jeweiligen Beifahrer wurden mit Verletzungen am Hals, beziehungsweise Rücken die Donau-Ries-Kliniken nach Donauwörth und Nördlingen gebracht. Vermutlich nur den in beiden Fahrzeugen neueren Baujahrs ausgelösten Rundum-Airbags ist es zu verdanken, dass keine schlimmeren Verletzungen eingetreten sind. Die Feuerwehr Harburg war mit 15 Kräften im Einsatz und sicherte während der polizeilichen Aufnahme die Unfallstelle ab.

