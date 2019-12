13.12.2019

Zwei Benefizkonzerte mit Snowflakes Project

Die Band spielt in Rain und Blossenau für den gemeinnützigen Verein Elisa

In der letzten Woche der Adventszeit warten für das musikbegeisterte Publikum im Landkreis und darüber hinaus zwei klangvolle Leckerbissen: Das Snowflakes Project geht auch wieder auf Advents- und Weihnachtstour. Die Band mit ihrem Leader Christian Peters aus Burgheim stellt sich bereits im dritten Jahr in den Dienst der guten Sache.

Die organisatorischen Arbeiten von Snowflakes Project begannen bereits im August. Zu den ersten Proben trafen sich die Vollblutmusiker Anfang Oktober. Heraus kam ein breit gefächertes Potpourri mit Titeln der traditionellen Weihnacht, weihnachtlichen Schlagern, Swing, Klassiker, Welthits, Pop, Rock und Balladen. Bei ihrer diesjährigen Tour bekommen Snowflakes Project auch noch musikalischen Zuwachs. Zum einen ist dies der Jugendchor Happy Voices. Die acht jungen Damen im Alter von 15 bis 17 Jahren, unter der Leitung von Marion Böhm, singen natürlich über Advent und Weihnachten. Musik über die „stade Zeit“ erklingt auch aus den Instrumenten des Trompetenquartetts der Marktmusikkapelle Burgheim. Sie alle spielen für ihr Publikum aber auch – und vor allem – für den gemeinnützigen Verein für Familiennachsorge Elisa. Der Reinerlös geht an die Einrichtung. Der Verein unterstützt krebskranke Kinder und deren Familien. Jüngste Abteilung ist ein Kinder- und Jugendhospiz, wofür ganz aktuell fünf ehrenamtliche Mitarbeiter ausgebildet wurden.

Am morgigen Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr stehen die Musiker im „B+“ in Blossenau auf der Bühne. Karten gibt es im Vorverkauf unter der Telefonnummer 09094/90020 und über info@blossenau.de. Den Abschluss bildet „die etwas andere Weihnachtsgala“ im Dehner Blumen-Hotel in Rain am Samstag, 21.Dezember, um 20 Uhr. Dort werden auch Vertreter von „Elisa“ über ihre Aktivitäten berichten und am Ende des Konzerts Spenden entgegennehmen. Karten dazu gibt es im Vorverkauf im Dehner Blumen-Hotel in Rain, über www.az-ticketservice.de und www.eventim.de. (pm)

