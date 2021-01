vor 18 Min.

Zwei Burschen zerstören mutwillig den „Rätselweg“ in Bäumenheim

Der „Rätselweg“ in Bäumenheim ist teilweise zerstört worden.

Die Zwölfjährigen demolieren Stationen des Rätselwegs, den der Carneval-Club Bäumenheim für Kinder installiert hatte. Zeugen beobachten das Geschehen.

Mitglieder des Carneval-Clubs Bäumenheim haben im Schmutterwald entlang eines Spazierweges ehrenamtlich einen sogenannten „Rätselweg“ für Kinder aufgestellt, bei dem Rätsel gelöst und anschließend per Internet Preise dafür verlost werden. Zwei Zeugen beobachteten am Sonntag von 15 bis 15.45 Uhr zwei Kinder dabei, wie diese mehrere Stationen des Weges mutwillig zerstörten und informierten schließlich am Montag die Polizei.

Eine Anzeige wegen Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung wurde dort aufgenommen. Die beiden zwölfjährigen Buben sind jedoch aufgrund ihres Alters strafunmündig. Die Gesetzeshüter informierten die Erziehungsberechtigten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.