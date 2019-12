18.12.2019

Zwei CSU-Räte scheiden aus

Obermaier und Eisenwinter hören auf

Für die Wahl zum Stadtrat in Donauwörth wird es auch diesmal wieder eine Liste „Junge Bürger/Alternative Liste“ geben. Dies bestätigt der CSU-Fraktionsvorsitzende, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler. Er rechnet damit, dass die Liste noch vor Weihnachten präsentiert wird. Fehlen wird in dieser Liste ein erfahrener Kommunalpolitiker: Josef Reichensberger. Er wechselte auf die Liste der CSU und gehört dort zu den 30 Männern und Frauen, die sich für die Union um den Einzug in den Stadtrat bewerben. Reichensberger nimmt, wie berichtet, Platz sechs ein.

Auf dieser Liste sind zwei CSU-Stadträte nicht mehr zu finden: Johann Obermaier und Armin Eisenwinter scheiden zum Ende der Legislaturperiode aus persönlichen Gründen aus dem Gremium aus.

Die Liste von „Junge Bürger/Alternative Liste“ wird dem Vernehmen nach Markus Reichensberger für seinen Vater anführen. Peter Alt wird demnach auf Platz zwei stehen. (bih)

Themen folgen