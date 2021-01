12:10 Uhr

Zwei Eisangler in Donauwörth erwischt

Die Polizei Donauwörth erwischt zwei Freizeitangler auf dem Eis am Kesseldamm. Warum das Folgen hat.

Zwei Eisangler haben sich am Montagvormittag unerlaubterweise auf der zu dünnen Eisfläche in der Nähe des Kesseldamms in Donauwörth aufgehalten. Als die Polizei und die Wasserwacht am Baggersee eintrafen, befanden sich die beiden Augsburger den Beamten zufolge am Ufer des Sees und tranken Bier.

Eisflächen bei Donauwörth sind nicht freigegeben

Die zwei Angeln und ein Angelkoffer standen noch auf der nicht tragfähigen Eisfläche. Das ist aber derzeit nicht erlaubt, sondern die Gewässer müssen für Eisangeln freigegeben werden.

Die Wasserwacht barg die Ausrüstung. Von der Polizei erhielten die Hobbyangler einen Platzverweis. (dz)

