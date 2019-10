11:27 Uhr

Zwei Fahrer mit „Fahne“ und zweimal knapp ein Promille

Die Polizei zog zwei Angetrunkene aus dem Verkehr. Was die beiden Männer nun erwartet.

Gleich zwei Trunkenheitsfahrten mussten Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth in der Nacht zum Donnerstag zur Anzeige bringen. Zuerst wurde bei einem 38-jährigen Bäumenheimer während einer Verkehrskontrolle in der dortigen Hauptstraße Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von etwas über 0,9 Promille.

Wenig später – kurz nach Mitternacht – wurde ein 46-jähriger Augsburger in der Berger Allee in Donauwörth kontrolliert. Auch dieses Mal nahmen die Beamten eine „Fahne“ wahr. Hier war ein Wert von knapp einem Promille das Ergebnis. Beide Fahrer mussten in der Folge ihre Autos stehen lassen und erwarten nun als Konsequenz jeweils mindestens 500 Euro Geldbuße sowie Fahrverbot.