10.12.2019

Zwei Geburtshilfen „großer Erfolg“

Landrat Rößle blickt auf 2019 zurück

Eine positive Bilanz hat Landrat Stefan Rößle für das Jahr 2019 gezogen. Der Kreis habe kräftig investiert, vor allem in die Schulen, sagte er in seinem Jahresrückblick in der Sitzung des Kreistages. Rößle erinnerte an die Schulbauprojekte in Rain (Schulzentrum), Wemding (Realschule) und Nördlingen (Gymnasium). Mehr als 16 Millionen Euro seien dafür im Haushalt veranschlagt worden. Rund fünf Millionen Euro habe man für die Kreisstraßen vorgesehen, der Ausbau der Ortsdurchfahrt von Möttingen sei beispielsweise bereits abgeschlossen. Der Neubau der Brücke über die Kleine Paar soll im Frühjahr 2020 beginnen.

In Sachen Energiewende sagte der Landrat: 99,6 Prozent des im Kreis verbrauchten Stroms stammten mittlerweile aus erneubaren Energien. Und das, obwohl die Zahl der Einwohner und der Arbeitsplätze in der Region gestiegen sei. Man sei auch das Thema Mobilität angegangen, habe das Rufbusnetz weiter ausgebaut und einen Radwegebeauftragten im Landratsamt angestellt. Zudem soll erneut eine Fahrgastprognose für die Bahnstrecke Nördlingen – Gunzenhausen erstellt werden – mit Blick auf eine mögliche Reaktivierung.

Dass es künftig zwei Geburtshilfe-Hauptabteilungen im Landkreis in Nördlingen und Donauwörth gibt, nannte Rößle einen großen Erfolg. Zudem sei man daran, einen Pflegestützpunkt einzurichten. Über dessen Standort wird noch diskutiert, die CSU/AL-JB hatte Wemding vorgeschlagen.

Der Landkreis habe eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Deutschland und brauche Fachkräfte, so Rößle. Die Machbarkeitsstudie für das Besucherzentrum des Unesco Global Geoparks in Mönchsdeggingen werde man abschließen, zur Bewerbung selbst sagte der Landrat: „Wir sind dran.“ Dass es im Kreis heuer zum zweiten Mal einen Kunstpfad gegeben habe erwähnte er ebenso wie das geplante nordschwäbische Literaturfestival. Vier Eckpfeiler nannte Rößle für die künftige Kreispolitik: Nachhaltigkeit/Klimaschutz, Gesundheit/Pflege, Jugend/Familie/Senioren sowie Bildung/Digitalisierung/Innovation. (tiba)

Themen folgen