vor 3 Min.

Zwei Jahrzehnte gelebte Partnerschaft

20 Jahre Partnerschaft: Gruppenfoto vor dem Rathaus in Gouville.

Die Harburger fahren nach Gouville, um die Verbindung der beiden Städte zu feiern. Auch ein Schüleraustausch trägt zur Stärkung bei.

Der Besuch hat ganz im Zeichen des 20. Jahrestages der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde gestanden, die erstmals am 30. Mai 1998 in Gouville sur mer von Bürgermeister Anton Fischer aus Harburg und Bürgermeister Eric Beaufils aus Gouville und den damaligen Vereinsvorsitzenden Barbara Schmittner und Georges Lefebvre unterzeichnet wurde: So machten sich 49 Harburger, begleitet von Bürgermeister Wolfgang Kilian und den Unterzeichnern von 1998 auf den Weg nach Gouville, um dieses Jubiläum zu feiern.

Als Geburtstagsgeschenk organisierten die Gouviller einen Besuch zur Nachbarinsel Jersey. Zudem wurden die Bürger und Gäste in das Rathaus eingeladen. Der Saal war voll von Menschen mit Emotionen, Erinnerungen und auch Erwartungen, die Freundschaft weiter zu führen. Die Urkunde wurde von den Bürgermeistern Beaufils und Kilian und auch von Fischer und den Vereinsvorsitzenden Chantal Hochet und Barbara Schmittner unterzeichnet. Beide Bürgermeister wiesen auf die Wichtigkeit solcher Partnerschaften in der krisengeschüttelten Zeit hin. Anschließend ging es zum Ehrenmal, um den Opfern der beiden Weltkriege zu gedenken. Beide Bürgermeister legten ein Blumengebinde nieder. Mit dem Abspielen der Europahymne wurde diese Zeremonie beendet. Mehr als 300 Personen kamen, um die Freundschaft mit ihrer Anwesenheit zu festigen. Auch der bestehende Schüleraustausch zwischen den Schulen von der Region La Manche und Bayern tragen zu der Festigung der Freundschaft bei.

Themen Folgen