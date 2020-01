vor 58 Min.

Zwei Männer streiten sich in und vor Sporthalle

Die Polizei sucht nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr Zeugen.

Der Konflikt zwischen den beiden schwelt offenbar schon länger. Nun eskaliert das Ganze: Von Beleidigungen geht es über in körperliche Auseinandersetzungen.

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in und vor der einer Sporthalle in Donauwörth beschäftigt die Polizei. Der 57- und der 56-Jährige gerieten am späten Donnerstagabend aneinander.

Anlass waren wohl bereits seit längerer Zeit schwelende Konflikte. Nach Erkenntnissen der Gesetzeshüter wurde der 56-Jährige von seinem Kontrahenten in der Halle offenbar mehrfach beleidigt. Dann verlagerte sich der Streit ins Freie – und mündete in eine körperliche Auseinandersetzung.

Bei der Anzeigenaufnahmen wurden jedoch keine Verletzungen geltend gemacht. Deshalb ermittelt die Polizei nur wegen des Verdachts der Beleidigung.

