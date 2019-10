11:03 Uhr

Zwei Minis stoßen zusammen: Frauen verletzt

In Donauwörth ist ein Unfall passiert. Zwei Frauen wurden verletzt und zwei Autos demoliert.

In Donauwörth passiert ein Unfall. Der Schaden ist hoch.

In der Pflegstraße in Donauwörth sind am frühen Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Verletzte und hoher Schaden sind die Bilanz. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 18-Jährige mit ihrem Mini aus dem Hof eines Anwesens auf die Straße einbiegen. Jedoch war die Sicht auf diese durch einen Kleintransporter, der längs der Fahrbahn geparkt war, nahezu unmöglich. Trotzdem fuhr die junge Frau auf die Straße ein. Dabei übersah sie einen Wagen – ebenfalls ein Mini –, den eine 42-Jährige steuerte. Durch die Karambolage wurden beide Frauen verletzt. Das Rote Kreuz brachte sie ins Krankenhaus.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Am Pkw der Verursacherin dürfte der Polizei zufolge Totalschaden entstanden sein. Insgesamt summiert sich der Sachschaden auf mindestens 15000 Euro. (dz)

