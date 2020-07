vor 3 Min.

Zwei Minister in Donauwörth

Nachdem erst die bayerische Bauministerin in Donauwörth war, folgend diese Woche Minister Helge Braun und Verkehrsminister Andreas Scheuer.

Von Barbara Wild

Der Landkreis Donau-Ries scheint ein attraktives Pflaster für prominente Vertreter der großen Politik zu sein. Erst vergangene Woche übergab Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) in Ellwangen einen 300-Millionen-Euro-Förderbescheid an Varta (wir berichteten).

Heute besucht sein Parteikollege, Kanzleramtschef Helge Braun, das Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth, um sich einen Eindruck über die in Donauwörth hergestellten und gewarteten Hubschrauber zu informieren. Pressevertreter dürfen natürlich beobachtend an der Seitenlinie stehen und berichten, falls Braun ein bisher unbekanntes finanzielles Geschenk dabei- hat. Und dann wird am kommenden Dienstag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sich über den barrierefreien Ausbau des Donauwörther Bahnhofs informieren und mit großem Gefolge anreisen.

Klar, man will signalisieren, dass auch in Corona-Zeiten etwas weitergeht. Aber war nicht erst Scheuers Parteikollegin, die bayerische Bauministerin Kerstin Schreyer, vor vier Wochen an genau dem gleichen Bahnhof, um sich von den den vorbildlichen Hygienemaßnahmen in den Wohncontainern der 30 Bauarbeiter zu informieren?

