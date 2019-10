vor 37 Min.

Zwei Verkehrsteilnehmer rasten komplett aus

Sie liefern sich eine Verfolgungsjagd mitten in Donauwörth.

Ein 25-jähriger Kaisheimer und ein 26-jähriger Tapfheimer lieferten sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr eine Verfolgungsjagd mitten in Donauwörth. In der Zirgesheimer Straße und weiter auf der Schellenbergstraße in Donauwörth kam es zu mehreren, wechselseitigen und aggressiven Überholvorgängen zwischen dem BMW des 26-Jährigen und dem Motorrad des ein Jahr älteren Konkurrenten, welcher dann auch noch während der Fahrt den Außenspiegel des schwarzen PKW abgetreten haben soll. Da sich nach Beruhigung der Lage beide Männer gegenseitig bei den Beamten anzeigten, wurden jeweils Strafverfahren, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr, eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch die Aktion gefährdet oder Zeugen des Vorfalls wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Donauwörther Polizei zu melden.

