Zwei aufregende Tage in der regionalen Bandszene

Die IG Rainer Winkel hat die Halbfinals ihres Bandwettbewerbs ausgetragen. Bei den Gewinnern gibt es eine Überraschung

Der Rainer Winkel hat zwei ganz besondere Abende hinter sich, die zeigen, wie vital die regionale Band-Szene ist: Es wurden die beiden Halbfinals des 1. IG-Rainer-Winkel-Band- und Musikerwettbewerbs ausgetragen, dessen Sieger dann als Vorgruppe am 27. Juni beim 6. Rainer-Winkel-Festival auf Gut Sulz auftreten darf. Dabei überzeugte nicht nur die Qualität der Interpreten, vielmehr gab es auch eine Überraschung: Denn im Endausscheid am Freitag, 17. Mai, im Jugendtreff Thierhaupten, werden nicht nur zwei Halbfinalsieger aufeinandertreffen, sondern sogar drei.

Zunächst fand im vollen Buchenheim der Landjugend Holzheim das erste Halbfinale statt. Schon am frühen Abend trafen sich viele Besucher vor dem Eingang – die Bands mitten- drin. Alle waren gespannt, was die regionale Szene zu bieten hatte. Viele jugendliche Fans waren darunter, aber auch zahlreiche ältere Musikinteressierte. Delta Hum eine Band aus Rain und Oberndorf, machte den „Opener“. Inzwischen hatte sich das Publikum in den gemütlichen Raum begeben, und sofort kam Club-Atmosphäre auf. Jesse Staber, selbst Musiker, stellte die Bands kurz vor. Rock, Blues, Hip-Hop und Rock’n’Roll nahmen die Gäste von Anfang an mit.

Vier Stücke aus eigener Feder und ein Cover bildeten das Programm von Delta Hum. Die 2017 gegründete Band rund um Johannes Wontka beherrscht ihr Handwerk. Bei der Eigenkomposition „Wake up“ ließen sie den Blues in jedem Besucher wirken.

Nach einer Umbaupause ging es mit Panic Patronum weiter. Die Band aus Neukirchen, Ellgau, Pichl und Meitingen setzte seinen Schlagzeuger Sebastian Koch gleich exzessiv ein. Mit starken Bass-schlägen zogen die Musiker das Publikum schnell in den Rhythmus. Leadsängerin Magdalena Landherr blieb die einzige Frau auf der Bühne. Die Band spielte an diesem Abend nur Stücke aus eigener Feder. Große Kreativität und gewaltiger Sound prägen deren musikalisches Können.

Den Abschluss des Abends bildeten die Lokalmatadore von Lärmliebe. Sie traten zum ersten Mal im Heimatort auf – vier Musiker mit Herz und Texten in deutscher Sprache. Frontmann Domenik Oßwald zeigte, wo der Hammer hängt. Mit „Montagsfluch“ traf er das Gefühl der Besucher und brachte sie zum Singen. Aber es ging auch gefühlvoller, etwa mit dem Rap „Ich hör Dir nicht zu“, bis die „Horrorshow“ den Abschluss bildete. Eine Zugabe durfte bei keiner der Bands fehlen.

Nun war die Jury an der Reihe. Deren vier Mitglieder (Andreas Nagl, Stadtkapelle Rain, Michaela Zach, Briganori, Georg Neukirchner, Combonisten, Johannes Geier; IG Rainer Winkel) zogen sich zur Beratung zurück.

Besonderen Dank erhielt der Mann am Mischpult, Marius Vogel vom Ingenieurbüro Staber, das auch das Equipment zur Verfügung stellte. Nach 15 Minuten stand das Ergebnis des ersten Halbfinals fest: Nach einer knappen Entscheidung hieß der Sieger dieser Etappe Lärmliebe. Vollkommen überrascht nahmen die Vertreter der Bands die „Wurst“ und eine Urkunde entgegen und freuten sich zusätzlich über eine Gage. Die Kooperation von Landjugend Holzheim, Jam-Session Thierhaupten und der IG Rainer Winkel hatte sich voll ausgezahlt.

Das zweite Halbfinale folgte tags darauf im Kolping-Jugendtreff in Thierhaupten. Erneut traten drei Bands auf die Bühne. Diesmal aber mit ganz anderer Ausrichtung. Da gab es viel musikalische Erfahrung und Können. Mit R.A.D. (Repulsive and Delicius) kam eine außergewöhnliche Instrumentalband. Manuel Ehlich (Rain) zauberte teilweise schräge Töne, aber auch sphärische Klänge. Dabei stand das ungewöhnliche Instrument Chapman Stick (gespielt von Markus Samper aus Laisacker) im Mittelpunkt. An der E-Gitarre war Lukas Lauterbacher (Bergheim) zu hören. Alle drei für sich sind wahre Könner.

Mit 2 L8 4 ME & U kam eine Rainer Formation zum Zug, die durch virtuoses Gitarrenspiel (Harald Huber) und zwei herrliche Frauenstimmen (Lorraine Böttcher/Sopran und Sabina Göhring/Alt) zu bestechen wusste. Die Eigenkompositionen „What’s Your Point?“ und „Broken“ zeigten, dass das Trio nicht nur bestens covern kann, sondern auch hervorragende eigene Songs produziert. Die Singer/Songwriter bestachen durch harmonische Interpretation.

Ihre ganze Bühnenpräsenz und Erfahrung spielten Katsche & Band aus. Selbst getextete und komponierte Stücke im Deutschrock standen auf dem Programm. Dabei zog Leader Katsche (Georg Spann aus Westendorf) alle Register einer Bandshow. Er hat seinen ersten Song bereits als Zwölfjähriger eingespielt. Dazu den Song „Analoges Kind“. Den Schlusspunkt setzte „So, wie ich bin“ – ein Credo auf die „Unverbiegbarkeit“ seiner Person. Im Hintergrund wurde routiniert von den Bandmitgliedern „Chick“ Karl Hammerl (Gitarre/Thierhaupten), Jürgen Sellnow (Akkordeon/Öttingen), Timm Schauen (Schlagzeug/Öttingen) und Michael Walenta (Kontrabass/Gersthofen) der Soundteppich ausgelegt.

Die Jury machte erneut einen tollen Job und verkündete nach 20 Minuten nicht nur eine Formation, die das Rennen gemacht hatte, sondern sogar zwei: Es sind R.A.D. und Katsche & Band. Damit gab es also zwei Sieger des Abends, aber keinen Verlierer – denn zwischen ihnen liegen nur Nuancen.

Johannes Geier von der IG Rainer Winkel übergab Urkunden und Preise und verkündete noch gute Neuigkeiten: Man habe eine Förderzusage für das Projekt „Rainer-Winkel-Kulturforum“ erhalten. Damit wird man in den kommenden zwei Jahren die Vernetzung der kulturellen Akteure in der Region schaffen und organisieren. (gei)

