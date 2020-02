Zwei tätliche Angriffe und ein Plakat in Brand

Plus Nachtumzug in Bäumenheim: Das ist die Bilanz der Polizei.

Schätzungsweise 8000 Zuschauer haben der Polizei zufolge am Freitag den Nachtumzug in Bäumenheim besucht. Die Gesetzeshüter ziehen eine positive Bilanz. Die Veranstaltung sei „insgesamt friedlich verlaufen“. Dennoch: Bei dem Spektakel gab es einige Einsätze, auch wegen Gewaltdelikten.

Sexualdelikt von Frau gegen Mann

Die Polizei, die mit zusätzlichen Kräften vor Ort war, ermittelt nach zwei Auseinandersetzungen wegen Körperverletzung. In einem Fall kam es zu einem Widerstand gegen Beamte. Diese Tat spielte sich – wie eine der Körperverletzungen – im Bereich des Bahnhaltepunkts ab. Zudem wurde gegen 23.20 Uhr vor der Schmutterhalle ein 32-Jähriger aus einer Gruppe heraus ins Gesicht geschlagen. Ein weiterer Vorfall: Eine Frau soll einen Mann sexuell beleidigt beziehungsweise angegangen haben.

Unbekannte steckten in der Raiffeisenstraße in Bäumenheim gegen 23 Uhr ein drei mal zwei Meter großes Wahlplakat in Brand. Der Schaden beträgt rund 250 Euro.

Zudem mussten die Polizisten eine Person in Gewahrsam nehmen und zwei Platzverweise aussprechen. (dz)