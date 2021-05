Zwei weitere Corona-Tote im Landkreis

Ein Opfer war erst 44 Jahre alt

In Zusammenhang mit Covid-19 sind im Donau-Ries-Kreis zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Dies hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt.

Eine der gestorbenen Personen war der Behörde zufolge über 80 Jahre alt und litt an erheblichen Grunderkrankungen. Eine weitere Person, die an oder mit Corona starb, war erst 44 Jahre alt. Grunderkrankungen seien bei diesem Opfer nicht bekannt gewesen, schreibt das Amt in einer Pressemeldung.

Die Zahl der Corona-Toten im Donau-Ries-Kreis seit dem Beginn der Pandemie im vorigen Jahr steigt damit auf 154. (dz)