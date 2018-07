vor 53 Min.

Zwei wichtige Straßen sind gesperrt

Auf der B16 bei Donauwörth und auf der B2 bei Monheim geht von Montag an nichts mehr. Welche Umleitungsstrecken ausgeschildert sind. Gibt es größere Staus?

Von Wolfgang Widemann

Ferienzeit ist Baustellenzeit: Vom heutigen Montag an müssen sich Verkehrsteilnehmer in der Region auf Umwege einstellen – und das gleich doppelt auf zwei Hauptrouten. Die B16 wird im Bereich der Südspange bei Donauwörth gesperrt, die B2 bei Monheim. Gerade in der Großen Kreisstadt wird mit Spannung erwartet, wie sich die Maßnahme auf den Verkehr auswirkt. Im Raum Monheim gibt es – wie berichtet – ein paar Nadelöhre auf der Umleitungsstrecke. Viel hängt wohl davon ab, ob der Fernverkehr und insbesondere die Lkw-Fahrer die weiträumigen Alternativstrecken nutzen. Auf die beiden Baustellen weisen seit einiger Zeit große Hinweistafeln am Straßenrand hin. Das Staatliche Bauamt Augsburg, das für beide Projekte verantwortlich ist, hat eigens die Sommerferien gewählt, um ein größeres Verkehrschaos zu vermeiden. Die Südspange (B16) bei Donauwörth wird der Behörde zufolge zwischen den Anschlussstellen B2 und Kreisverkehr Riedlingen auf einer Länge von rund 4,5 Kilometer saniert. Genauer gesagt wird der teilweise über 30 Jahre alte, mittlerweile stark beschädigte Asphalt abgefräst und erneuert.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich sechs Wochen. Um das Verkehrsproblem möglichst gering zu halten, wird zunächst nur das östliche Teilstück gesperrt. Wenn dann am 6. August die Betriebsferien bei der Firma Airbus Helicopters mit ihren fast 7000 Beschäftigten beginnt, wird auch noch der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Riedlingen und der Anschlussstelle Industriestraße dichtgemacht. „Wir gehen davon aus, dass während der zwei Wochen Betriebsferien dieser Streckenzug erneuert ist, sodass von Tapfheim kommend die Firma wieder ohne Einschränkungen erreichbar ist“, erklärt Stefan Greineder, Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt.

Der Durchgangsverkehr wird während der ganzen Ferien über Buttenwiesen umgeleitet. Auf der Südspange werden nach Auskunft von Greineder insgesamt rund 30000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht erneuert. Die Kosten beziffert die Behörde auf rund 1,4 Millionen Euro. Den Auftrag hat die Firma Holl aus Burgheim erhalten.

Parallel zur Sperrung bei Donauwörth geht auch auf der B2 im Jurabereich nichts mehr. Die Bundesstraße ist zwischen den Anschlussstellen Monheim-Süd und der Einmündung der Kreisstraße bei Rehau blockiert. Auch auf diesem etwa sieben Kilometer langen Abschnitt wird der Asphalt erneuert – und wegen der gestiegenen Verkehrsbelastung verstärkt.

Der überregionale Verkehr wird von Donauwörth her auf Bundes- und Staatsstraßen über Harburg, Oettingen und Gunzenhausen nach Weißenburg umgeleitet. Wer in der näheren Umgebung unterwegs ist, wird über Rehau, Weilheim und Otting beziehungsweise Wolferstadt geführt. Gerade in Weilheim gibt es zwei Engstellen: in einer Kurve und an der Bahnunterführung. An letzterer wird eine Ampel installiert (wir berichteten).

