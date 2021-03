13:00 Uhr

Zweijähriger büxt in Donauwörth aus und sorgt für viel Aufregung

Plus Der Bub läuft spärlich bekleidet über die viel befahrene Berger Allee in Donauwörth. Etliche schauen zu, bis ein Nordheimer beherzt eingreift. Was er berichtet.

Für große Aufregung sorgte ein zweijähriger Bub, der am Dienstag gegen 11 Uhr aus seiner elterlichen Wohnung im Donauwörther Ortsteil Berg entwischt war. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Nordheim der um diese Zeit auf der stark frequentierten Berger Allee stadteinwärts fuhr, traute er seinen Augen kaum, als er bemerkte, dass zwischen den vielen Fahrzeugen das nur spärlich bekleidetes Kleinkind ohne nach rechts und links zu schauen, die Straße überquerte. Dass der Bub nicht von einem der Autos erfasst wurde, war großes Glück.

Das Kind ging ohne Begleitung allein durch Donauwörth

„Die Szene wirkte auf mich völlig absurd“, schildert der Mann gegenüber unserer Zeitung. „Der Zweijährige hatte nur einen Stiefel an und war ansonsten lediglich mit Body, Jeanshose und Wollmütze bekleidet. Wegen des fehlenden Schuhs hatte er einen unsicheren Gang und lief ein bisschen in Schlangenlinien.“ Da das Kind ganz offensichtlich ohne Begleitung unterwegs war, stoppte der 57-Jährige seinen Wagen, sprach den Buben behutsam an und beschloss kurzerhand einen Zahnarztbesuch zu verschieben und den Kleinen stattdessen zur Polizeiinspektion zu bringen.

Andere Verkehrsteilnehmer hatten die Situation ebenfalls bemerkt, hielten ihre Fahrzeuge auch an, sahen jedoch lediglich zu. Der 57-Jährige handelte in diesem Moment als einziger der Zeugen.

Der Bub war wohl auf Abenteuer-Tour unterwegs

„Der Bub war die ganze Zeit über fröhlich, neugierig und guter Dinge“, erzählt der Mann von der Autofahrt zur PI. „Ich hatte den Eindruck, er ist auf einer Abenteuer-Tour unterwegs so neugierig hat er zum Fenster rausgeschaut und sich daran gefreut, was er in der Reichsstraße alles gesehen hat. Angst hatte der Kleine überhaupt nicht.“

In der PI Donauwörth nahmen sich die Beamten sofort fürsorglich des hilflosen Buben an. Sie befragten ihn als erstes „eingehend“. Der Zweijährige stimmte bei allen Fragen nickend zu, was vermutlich daran lag, dass er lediglich das Wort „ja“ sagen konnte. Auch bei der Frage nach seinem Namen antwortete er den Polizisten lediglich fröhlich mit „ja“. Nachdem der Bub mit einem Keks gestärkt worden war, wurde er – da noch immer keine Vermisstenmeldung eingegangen war – kindgerecht in die polizeiliche Basisarbeit eingewiesen, die der Bub aufmerksam und rege beobachtete.

Der Zweijährige wurde seiner überglücklichen Mutter übergeben

Um 11.55 Uhr rief schließlich die aufgeregte Mutter des Kleinkindes unter 110 den Notruf an, da sie seit rund einer Stunde ihren kleinen Sohn vermissen würde. Dieser hatte – so ergaben die Ermittlungen – einen kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit ausgenutzt, sich pflichtbewusst seine Wollmütze aufgesetzt und war dann dann durch die Haustüre ins Freie entwischt. Der Zweijährige wurde schließlich auf der Dienststelle gesund und wohlbehalten der überglücklichen Mutter übergeben.

Am Nachmittag rief die Mutter dann bei dem Nordheimer Autofahrer an, der sich ihres Sohnes angenommen hatte, um sich überschwänglich zu bedanken. „Sie war unglaublich erleichtert und dankbar, dass alles so glücklich ausgegangen ist“, erzählt der Mann. „Und sie wollte es sich nicht nehmen lassedn, mir ein Geschenk zu schicken.“ Der 57-Jährige würde jederzeit wieder so handeln. „Ich war ja schon ein bisschen aufgeregt“, gibt er zu, „aber in einer solchen Situation muss man einfach helfen.“

