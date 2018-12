19.12.2018

Zweimal Gold für Quizzer Paninka

Bäumenheimer holt sich Titel und durchbricht Schallmauer

Zweimal Gold für Christoph Paninka bei den bayerischen Quizmeisterschaften: Der 49-jährige Lehrer und Liedertexter aus Bäumenheim, erst kürzlich als Kandidat beim „ZDF-Quizchampion“ dabei, verteidigte in München nicht nur seinen Team-Titel, sondern durchbrach beim Triumph im Einzel als erster Quizzer einer deutschen Regionalmeisterschaft die Schallmauer von 100 Punkten.

Es wollten mehr Leute teilnehmen, als es Plätze gab, weswegen einigen Quizwilligen abgesagt werden musste. Doch unter den 52 Einzel- und 58 Team-Startern war das „Who is who“ der bayerischen Quizelite, vor allem die Top 4 des Vorjahres, dabei: Dirk Vielhuber, Martin Ehrl, Paninka und Manfred Lachmann errangen alle auch schon bei deutschen Meisterschaften Pokale und erkämpften bei TV-Shows wie „Quizduell“, „Jeopardy!“ oder „Gefragt – Gejagt“ insgesamt über eine halbe Million Euro.

Im Teamwettbewerb trat der Nordschwabe Paninka wieder mit den aus Forchheim, Hamburg und Irland stammenden Lachmann, Vielhuber und Lorcan Duff als „Die Nichtbayern“ an.

Fünf Runden mit je zehn Fragen

Fünf Runden mit je zehn Fragen waren zu bewältigen: Was ist ein Stomatologe? Welche beiden antiken Gelehrten kamen aus Samos? Wo regiert Miguel Diaz-Canel? Schnell kristallisierte sich ein Duell mit dem Sieger von 2016, „Die vier Musketiere“ um Martin Ehrl (München), heraus, die nach vier Durchgängen mit einem Punkt führten. Doch im Finale um Astraphobie, Helga Beimer und die kapitolinische Trias konnten „Die Nichtbayern“ zwei Aufgaben mehr als die Hauptstädter lösen und mit 40 Punkten ihren Titel verteidigen, Bronze ging an „New Quiz on the Block“.

Auch die 120 Fragen im Einzel wurden unter Leitung von „Quizduell Olymp“-Experte Thorsten Zirkel zusammengestellt: Wie heißt der letzte Sonntag im Kirchenjahr? Was ist ein DAU, was ein Hoody? Welche Institution gründete Oskar von Miller? Die ersten drei Kategorien (Geschichte, Kultur, Medien) konnte Paninka alle gewinnen, Kultur sogar mit einer perfekten 20. Mit 56 Punkten führte er vor Ehrl und Lachmann, der ihm in der zweiten Halbzeit dank einer 19,5 in Welt & Natur noch gefährlich nahe rückte. Doch im abschließenden Bereich Wissenschaft lagen beide gleichauf, sodass Lachmann insgesamt zwar auf 99,5 Punkte kam, Paninka jedoch als überhaupt erster deutscher Quiz-Regionalmeister ein dreistelliges Ergebnis erzielte (101 Punkte) und sich somit über sein erstes Einzel-Gold freuen konnte. Bronze ging an Ehrl, mit dem er im Juni deutscher Vizemeister im Quiz-Doppel geworden war. Mitte Februar wollen beide gemeinsam in Berlin bei den deutschen Quizmeisterschaften 2019 an diese Leistungen anknüpfen. (bih)

