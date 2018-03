vor 37 Min.

Zweimal die Nummer eins

Janika Martin und Sarah Brandner vom TSV Monheim sind bayerische Meisterinnen im Karate.

Waldkraiburg/Monheim Bei der bayerischen Meisterschaft zeigten sich die Athleten der Karateabteilung des TSV Monheim von ihrer besten Seite. Unter der Leitung von Thomas Brandner hieß es für die Monheimer Karateka am letzten Wochenende immer wieder – ab aufs Podest.

Für Janika Martin und Sarah Brandner ging es ganz nach oben. Nach einem harten Wettkampftag erkämpfte sich Sarah in einem Herzschlagfinale mit 3:2 den Sieg und wurde bayerische Meisterin in der Altersgruppe U21 im Bereich Kata, dem stilisierten Kampf gegen einen imaginären Gegner. Der Bewegungsablauf und die einzelnen Techniken sind bei einer Kata vorgegeben.

Die Disziplin Kumite (wörtlich übersetzt: „Begegnung der Hände“) ist ein Wettkampf zweier Gegner ohne vorherige Absprache der Technik. Hier schaffte Janika Martin souverän mit nur einem Gegenpunkt den Einzug ins Finale. Dort ließ sie ihrer Gegnerin keine Chance. Den Titel zur bayerischen Meisterin in der Gewichtsklasse Jugend 54 Kilo erkämpfte sie sich souverän mit einem 3:0-Sieg.

Neben den beiden Titeln errangen die Monheimer Sportler weitere Medaillen und Auszeichnungen, die sie für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft qualifizieren. Einen hervorragenden zweiten Platz erreichte Florian Müller im Kumite, der sich damit zum ersten Mal ein Ticket zur deutschen Meisterschaft sicherte. Beim Kampf um Platz drei siegten Mika Mathes (Kata Junioren), Tim Brandner (Kumite Leistungsklasse) und Sandro Lo Guasto (Kumite Jugend). In den Teamwettbewerben gab es weitere Ehrungen. Die Monheimer nahmen zum ersten Mal mit einem eigenen Frauen-Kumiteteam bei einer bayerischen Meisterschaft teil. Auf Anhieb erreichte das Team Platz drei. Im Team kämpfte auch Tim Brandner. Der zweite Platz dort sicherte ihm die Nominierung in den Landeskader Bayern. Bronze im Teamwettbewerb der Leistungsklasse Kumite gab es auch für Anton Matrynov, der den Finaleinzug nur knapp gegen den späteren bayerischen Meister verpasste. (dz)

