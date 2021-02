vor 34 Min.

Zweiter Waldkindergarten in Monheim? Die Entscheidung ist gefallen

Plus Der Stadtrat Monheim hat zum wiederholten Male über einen zweiten Waldkindergarten debattiert. Was am Ende ausschlaggebend für die Entscheidung war.

Von Thomas Unflath

Es war in den vergangenen Monaten eines der brisantesten Themen in Monheim: Wird in der Jura-Stadt das Angebot für junge Familien ausgeweitet und neben dem bisherigen Standort am Mandele ein zweiter Waldkindergarten geschaffen? Seit der vergangenen Stadtratssitzung ist die Antwort klar.

Sie lautet Nein. Die Gremiumsmitglieder haben sich die Entscheidung nach mehreren Sitzungen nicht leicht gemacht. Ausschlaggebend war am Ende die Sorge, Fördergelder zurückzahlen zu müssen.

Monheimer Stadtrat ist zunächst für eine zweite Waldkindergarten-Gruppe

Bürgermeister Günther Pfefferer blickte auf die Entwicklung der vergangenen Wochen zurück. So habe der Stadtrat im Dezember zunächst geschlossen für eine zweite Waldkindergarten-Gruppe gestimmt. Die Anmeldezahlen im Vorfeld zeigten, dass eine mehr als ausreichende Nachfrage bestand. In der Folge kamen jedoch in der Verwaltung Bedenken auf, dass sich die Schaffung der neuen Einrichtung förderschädlich auswirken könnte.

Denn die Stadt errichtet derzeit bekanntlich einen Neubau neben dem bisherigen kommunalen Kindergarten, der bis September nutzbar sein soll. Wenn dort geschaffene Räume dann jedoch leer stehen sollten, müsste man erhaltene Fördergelder eventuell zurückzahlen. Auch die Regierung von Schwaben habe dies inzwischen bestätigt, so Pfefferer, es gehe dabei um einen Betrag von etwa 400 000 Euro.

Gesamtkonzept des kommunalen Kindergartens in Monheim wird umgestellt

Aufgrund dieser Lage habe man die Entscheidung während der vergangenen Sitzung im Januar noch einmal vertagt. Inzwischen fand ein weiteres Gespräch mit Martin Heilingbrunner vom Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes, dem Träger des Waldkindergartens, sowie dessen Leiterin Sonja Bittner, statt. Um Lösungsmöglichkeiten zu finden hatte sich Bittner auch mit ihrer Kollegin Susanne Utjesinovic von der städtischen Einrichtung ausgetauscht, berichtete der Bürgermeister. Gemeinsam sei man schließlich zur Entscheidung gekommen, das gesamte Konzept des kommunalen Kindergartens umzustellen und generell bei allen betreuten Kindern einen größeren Fokus auf die Natur zu richten. Dafür könne auf einen zweiten Waldkindergarten verzichtet werden.

Für Dr. Uwe Kaspar (CSU) zeigten die jüngsten Entwicklungen, dass die Entscheidung „sehr komplex“ sei. Er schlug deswegen vor, sich auch „Hilfe von außen“ zu holen, etwa eine Agentur oder ein Büro, das sich auf Neukonzeptionen von Kindergärten spezialisiert hat. Diese Idee fand auch bei Christof Böswald (MUM) Zustimmung. Norbert Meyer (SPD) befürchtete, dass Eltern, die ihren Nachwuchs unbedingt in einen Waldkindergarten geben wollen, auf andere Ortschaften ausweichen könnten.

Waldkindergarten: Abstimmung im Stadtrat Monheim fällt 16:5 aus

Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber (PWG) betonte, dass man sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Wie die ursprüngliche Aussprache vom Dezember – damals plädierte der Stadtrat generell für eine zweite Gruppe – zeige, sei man prinzipiell für eine Ausweitung eines derartigen Angebots. Dies bezeichnete Ferber auch als „sehr sinnvoll“. Doch man müsse das Risiko der möglichen Rückzahlungen ins Verhältnis setzen.

Bei der finalen Abstimmung wurde die Schaffung eines zweiten Waldkindergartens mit 16:5 mehrheitlich abgelehnt. Bürgermeister Pfefferer kündigte an, die von Kaspar erwähnte professionelle Unterstützung bei der Neuaufstellung des städtischen Kindergartens mit ins Boot zu holen.

