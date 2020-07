25.07.2020

Zwischen Provinzkomödie und Fantasy

Das sind die Filme des Rainer Sommerkinos

Das Rainer Sommerkino steht in den Startlöchern und bringt an drei Wochenenden Kultur in die Lechstadt. In der Leutnantschanze im Stadtpark werden eine große Leinwand, Projektor und Sitzgelegenheiten aufgebaut, um Cineasten an zwölf Abenden zu unterhalten. Coronabedingt gibt es einige Einschränkungen. So werden Karten ausschließlich im Internet verkauft unter www.kinopalast-neuburg.de, Snacks und Getränke gibt es im Vorbeigehen zu kaufen und es gelten Abstands- und Hygieneregeln. Die Filme beginnen um 19.30 Uhr – bei Einbruch der Dunkelheit. Und so sieht das Filmprogramm aus:

Donnerstag, 13. August, und Samstag, 22. August, „Das perfekte Geheimnis“: Sieben Freunde treffen sich zum Abendessen. Jeder soll sein Handy auf den Tisch legen. Egal, welche Nachricht reinkommt, jeder darf sie lesen und Telefonate mit anhören. Das führt zu reichlich Chaos.

Freitag, 14. August, „Joker“: Für den an einer Lachstörung leidenden Komiker Arthur Fleck geht es bergab. Der berufliche Erfolg bleibt aus, er verliert seine Stelle als Clown und wird von der Gesellschaft missachtet. Da führt sein Weg immer weiter in den Wahnsinn.

Samstag, 15. August, „Eine ganz heiße Nummer 2.0“: Waltraud, Maria und Lena haben sich als Telefonsex-anbieter einst aus der Pleite manövriert. Da die Internetanbindung miserabel ist, ziehen viele Bürger weg. Dem Dorf geht es schlecht. Da haben die drei eine Idee.

Sonntag, 16. August,„Grießnockerlaffäre“: Der niederbayerische Dorfpolizist Eberhofer hat es nicht leicht: Seine Oma hat Besuch von Jugendliebe Paul, Freundin Susi drängt zur Hochzeit und sein Vorgesetzter Barschl wird tot aufgefunden – mit Franz’ Hirschfänger im Rücken. Gemeinsam mit seinem Kumpel Rudi will Franz seine Unschuld beweisen.

Donnerstag, 20. August,„Downton Abbey“: Auf dem Anwesen „Downton Abbey“ bereiten sich alle auf den wichtigsten Besuch ihres Lebens vor. König und Königin erweisen dem Hause die Ehre und lösen eine Kettenreaktion an Skandalen, Romanzen und Intrigen aus.

Freitag, 21. August,„Theo Berger – Al Capone vom Donaumoos“: Theo Berger erlangte als Ausbrecherkönig traurige Berühmtheit. Er saß fast sein ganzes Leben im Gefängnis. Seine kriminelle Laufbahn verzeichnet über 150 Straftaten. Der Film entstand während seiner Haftverschonung, die er erhielt, nachdem er an Leukämie erkrankt war. Sechs Wochen nach den Dreharbeiten wurde Berger erneut verhaftet.

Sonntag, 23. August,„Sauerkrautkoma“: Franz Eberhofer fühlt sich als Dorfpolizist in Niederkaltenkirchen wohl. Die Beförderung nach München kommt ihm ungelegen. Doch schon bald holt ihn ein Mordfall in seine Heimat zurück.

Donnerstag, 27. August,„Nur die Füße tun mir leid“: Gaby Wöhrl dokumentiert ihre Erfahrungen auf dem 800 Kilometer langem Jakobsweg. Die Filmautorin wird als Live-Gast nach Rain kommen.

Freitag, 28. August,„The Gentlemen“: Der Exilamerikaner in London Mickey Pearson möchte ein halbwegs ehrbarer Bürger werden. Dazu will er einen möglichst lukrativen Deal für sein gut gehendes Marihuana-Imperium machen.

Samstag, 29. August,„Jumanji: The Next Level“: Der US-amerikanischer Fantasy-Abenteuer-Film handelt von Freunden, die eine spannende Reise mit einer Menge Action und viel Witz erleben.

Sonntag, 30. August, „Leberkäsjunkie“: Für den Provinzpolizisten Eberhofer ist Schluss mit Leberkäs. Seine Cholesterinwerte sind so hoch, wie seine Laune im Keller ist. Diät ist angesagt. Dazu kommen ein Mordfall und Stress mit Freundin Susi, die ihm den fast einjährigen gemeinsamen Sohn Paul für eine Woche anvertraut. (dz)