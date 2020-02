vor 21 Min.

Zwischenzeugnis: Das sind die Tipps des Schulamts

Morgen gibt es wieder die Bilanz. Eltern sollten gute Noten anerkennen und bei Schwierigkeiten die Kinder unterstützen

Am Freitag erhalten die Kinder und Jugendlichen, soweit sie nicht am Lernentwicklungsgespräch teilgenommen haben, eine schriftliche Bilanz in Form eines Zwischenzeugnisses. Dieses gibt einen detaillierten Überblick über den bisherigen Stand der ersten Schuljahreshälfte. Alle Beteiligten – Eltern, Schüler und mögliche Ausbildungsbetriebe – werden gezielt über das derzeitige Leistungsbild informiert. Das Zeugnis bietet bei weniger guten Leistungen aber auch hilfreiche Informationen, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatlichen Schulamts Donau-Ries. Auf dieser Grundlage können Wege gesucht werden, die schließlich zu einem erfolgreichen Jahresabschluss führen.

Einfach ist es für die Eltern, die guten Leistungen der Kinder anzuerkennen. „Hinter jedem guten Zeugnis steckt immer auch hohe Leistungsbereitschaft. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie das wissen und schätzen“, rät Schulamtsdirektor Michael Stocker. Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich ergänzt: „Bei weniger guten Noten ist das Wichtigste, dass Sie nicht signalisieren: Ich bin enttäuscht von dir. Geben Sie Ihrem Kind zu verstehen: Dein Zeugnis ist nicht so gut, aber du bist für uns unabhängig von deinen Noten wertvoll. Überlegen wir uns gemeinsam, was wir im zweiten Halbjahr besser machen können. Und bedenken Sie als Eltern: Dank der hohen Durchlässigkeit unseres Schulsystems stehen jedem Schüler vielfältige Bildungswege offen.“

Was also tun, wenn das Zwischenzeugnis nicht den Erwartungen entspricht? In diesem Fall rät Schulrat Stephan Poss, besonnen zu reagieren und den Kindern und Jugendlichen Unterstützung zu geben. Eltern sollten sich zunächst an die Lehrkräfte wenden. Auf der Basis von umfassenden Schülerbeobachtungen und Leistungsaufzeichnungen werden die Zeugnisse erstellt. Insofern bieten diese eine ganz individuelle Rückmeldung zum Lernfortschritt. Berater sind neben den Lehrern auch die Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen vor Ort. Für den Bereich der Grundschulen und Mittelschulen stehen in unserem Schulamtsbereich am Zeugnistag folgende Beratungskräfte für die Aufarbeitung schwieriger Fragen und bestehender Sorgen zur Verfügung: 13 bis 14 Uhr Beratungsrektorin Hannelore Menzel, Telefon 0906/70594350; 14 bis 15 Uhr Schulpsychologin Carolin Eder, Telefon 09081/2900156; 15 bis 16 Uhr Beratungsrektorin Andrea Grygiel, Handy 0151/23749975.

Außerdem steht die Inklusionsberatung am Schulamt wie gewohnt am Montag, Dienstag und Mittwoch von 14 bis 15.30 Uhr, am Donnerstag von 16 bis 17 Uhr und am Freitag von 10 bis 11.30 Uhr unter Telefon 09080/923793 für Beratung zur Verfügung. Neben den Lehrkräften und Schulleitungen sind weitere kompetente Ansprechpartner die Beratungsfachkräfte und die Staatliche Schulberatungsstelle in Augsburg, Telefon 0821/50916-0.

An 30 Grundschulen im Landkreis ist das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 inzwischen durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzt worden. Daran nehmen der Klassenleiter, der Schüler und die Eltern teil. Im Gespräch stehe die individuelle Situation des Kindes mit seinen Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenzialen im Fokus. Seit dem vergangenen Schuljahr ist diese Variante auch für die 5. Klassen der Mittelschulen möglich. Die Mittelschule Harburg (5. und 6. Klasse) sowie die Mittelschule Deiningen (5. Klasse) führen gegenwärtig dieses Lernentwicklungsgespräch durch.

Übrigens: Die Viertklässler bekamen bereits im Januar einen Bericht über ihren Leistungsstand, teilt das Schulamt mit. (pm)

