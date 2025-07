Angebliche Schädlingsbekämpfer zocken Kunden ab

Hausbesitzer zeigten in den vergangenen Tagen mehrere Delikte in Zusammenhang mit Schädlingsbekämpfern bei der Polizei Donauwörth an. Im aktuellsten Fall bestellte eine 24-jährige Frau aus einem Donauwörther Stadtteil am Dienstag über eine Internetannonce einen Ungezieferbekämpfer. Dieser versprühte ein Mittel in geringen Mengen und verlangte eine Summe von knapp 2700 Euro. Die Frau stellte erst nach der Überweisung fest, dass der Preis völlig überzogen war. Beamte der Donauwörther Inspektion nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Wucher sowie Betrugs auf.

In einem anderen Fall wurden von bislang unbekannten Tätern bei einer Frau in Wemding mehr als 900 Euro für eine wirkungslose Schädlingsbekämpfung verlangt, die die Frau per Kartenzahlung beglich, die der Mann von ihr forderte. Die Polizei Donauwörth rät, sich vor einer Auftragserteilung über Marktpreise zu informieren, sich nicht vor Ort unter Druck setzen zu lassen und bei Zweifeln vor der Bezahlung einer hohen Summe die örtliche Polizei telefonisch zu kontaktieren. Bei Hinweisen auf weitere Taten wird zudem gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Beamten zu wenden. (AZ)