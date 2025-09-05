Abkochanordnung für Trinkwasser: Es dauert

Die Menschen in Altisheim, Leitheim, Hafenreut und Schäfstall müssen sich weiter gedulden: Die Abkochanordnung des Gesundheitsamts für das Trinkwasser aus dem Brunnen des Zweckverbands Altisheimer Gruppe besteht noch immer. Nach Informatonen unserer Redaktion dürfte dieser Zustand noch mindestens mehr als eine Woche andauern.

Seit über drei Wochen sind die Bewohnerinnen und Bewohner der vier Dörfer angehalten, das Trinkwasser abzukochen, wenn es für bestimmte Zwecke verwendet wird - beispielsweise für Lebensmittel, die roh verzehrt werden oder zum Zähneputzen. Bei einer Routineuntersuchung am 14. August wurden erstmals coliforme Keime entdeckt. Dem Vernehmen nach befanden sich solche unter anderem im Hochbehälter, in dem oberhalb von Altisheim das Wasser gesammelt wird, das aus dem Brunnen unweit des Sportgeländes stammt. Der Brunnen besteht seit 1964, ist 60 Meter tief und liefert seitdem zuverlässig sauberes Wasser. Dieses quillt mit großem Druck an die Oberfläche. Den Verantwortlichen zufolge gab es noch nie eine Verschmutzung. Die Ursache für die Keime ist dem Vernehmen nach weiter unbekannt.

In Hafenreut waren diese Woche erstmals keine Keime mehr im Trinkwasser

Seit Mitte August werden zweimal wöchentlich Proben an verschiedenen Stellen in den Ortsnetzen, am Brunnen, im Hochbehälter und in der Druckerhöhungsanlage für Hafenreut genommen. Die Abkochanordnung darf erst wieder aufgehoben werden, wenn an allen Punkten dreimal in Folge überhaupt keine Keime mehr nachweisbar sind. In Hafenreut stand nach Auskunft von Manfred Blaschek, Dritter Bürgermeister der Gemeinde Kaisheim, in dieser Woche erstmals eine Null. War dies auch an den anderen Messstellen so, müssen in der kommenden Woche überall erneut solche Ergebnisse erreicht werden. Dann würde das Gesundheitsamt Donau-Ries die Situation bewerten und könnte zu einem bestimmten Zeitpunkt die Anordnung aufheben. Blaschek rechnet damit, dass dies wohl frühestens Mitte September der Fall sein könnte.

Bürgermeister Martin Scharr ging in der Bürgerversammlung in Kaisheim am Donnerstag kurz auf das Thema ein und fasste das Prozedere so zusammen: „Wir müssen jedes Mal abwarten. Das dauert.“

Voriges Jahr mussten die Bürger in Sulzdorf und Gunzenheim ihr Trinkwasser abkochen

In der Marktgemeinde Kaisheim, in deren Bereich drei Trinkwasser-Versorger existieren, gab es bereits im vorigen Jahr ein solches Problem: Nach Starkregen tauchten Keime im Brunnen auf, aus dem das Trinkwasser für Sulzdorf und Gunzenheim gefördert wird. Wochenlang mussten die Bürger in beiden Dörfern das Wasser abkochen. Bis Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Versorgung über einen Notverbund mit der Neuhofgruppe sichergestellt.