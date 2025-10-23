Sulzdorf und Gunzenheim: Schon wieder Keime im Trinkwasser

In der Marktgemeinde Kaisheim gibt es schon wieder ein Problem mit dem Trinkwasser. Auf Betreiben des Gesundheitsamts erließ die Kommune für die Bewohner der beiden Ortsteile Sulzdorf und Gunzenheim eine Abkochanordnung. Grund: In den Hochbehältern, über welche die beiden Dörfer versorgt werden, wurden bei routinemäßigen Überprüfungen Bakterien entdeckt.

Der Anordnung zufolge waren es im Hochbehälter Sulzdorf Enterobacter-Bakterien (Enterobacter hormaechei) und im Hochbehälter Gunzenheim coliforme Bakterien. Die Haushalte in den betroffenen Orten, in denen zusammen etwa 600 Menschen leben, wurden am vorigen Freitag benachrichtigt. In dem Schreiben heißt es, der Nachweis der genannten Bakterien sei „nicht tolerabel“. Zudem könne „eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit nicht ausgeschlossen werden“.

Was für die Bewohner in Sulzdorf und Gunzenheim jetzt beim Trinkwasser gilt

Die Sulzdorfer und Gunzenheimer sind angehalten, das Wasser abzukochen, bevor es für bestimmte Zwecke verwendet wird. Dazu gehört beispielsweise das Waschen von Obst, Salaten, Gemüse und sonstigen Lebensmitteln, die nicht „durchgekocht“ werden. „Wasser zum Zähneputzen sollte ebenfalls abgekocht sein“, empfehlen die Gemeinde und die Gesundheitsbehörde. Beim Baden und Duschen bestehe „.nur ein geringes Restrisiko“. In Kaffee-, Geschirrspül- und Waschmaschinen könne das Leitungswasser ohne Vorbehandlung verwendet werden.

Die Anordnung gilt bis auf Weiteres und sei „eine Sofortmaßnahme, die realistischerweise nur kurzzeitig durchgeführt werden kann“. Es würden regelmäßig Proben aus dem Trinkwassersystem entnommen.

Schon 2024 musste das Trinkwasser in Sulzdorf und Gunzenheim abgekocht werden

Die Trinkwasserversorgung in den beiden Dörfern war in derartiger Weise bereits im vorigen Jahr betroffen. Nach den starken Regenfällen im Juni 2024 war das Wasser, das aus einem Brunnen nahe Sulzdorf gefördert wird, ebenfalls verunreinigt. Die Abkochanordnung galt über Wochen. Zwischenzeitlich wurde ein (inzwischen wieder aufgelöster) Notverbund mit dem Trinkwassernetz der Neuhof-Gruppe hergestellt, um von dort Wasser zu bekommen. Der Sulzdorfer Brunnen wurde damals gereinigt.

Im August 2025 führte im Versorgungsgebiet der Altisheimer Gruppe eine Keimbelastung, deren Ursache unklar blieb, zu einer Abkochanordnung in den Kaisheimer Ortsteilen Altisheim, Leitheim und Hafenreut sowie im Donauwörther Stadtteil Schäfstall. Die behördliche Maßnahme blieb über Wochen hinweg bestehen. In Hafenreut galt die Anordnung am längsten, nämlich rund zwei Monate lang. Sie wurde erst am 14. Oktober aufgehoben, also drei Tage, bevor das Problem in Sulzdorf und Gunzenheim begann.