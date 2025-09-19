Nach Belastung mit Bakterien: Abkochanordnung zum Teil aufgehoben

Wasserhahn auf und ohne Bedenken Zähneputzen oder Trinken – das ist Alltag in Deutschland. Doch in Altisheim, Leitheim, Hafenreut und Schäfstall war das über mehrere Wochen nicht möglich. Rund 1100 Menschen waren davon betroffen. Grund waren Keime, die bei Proben entdeckt wurden. Nun gibt es zumindest für die meisten der Orte Entwarnung.

Seit Donnerstagnachmittag können die Menschen das Wasser in Altisheim, Leitheim und Schäfstall wieder bedenkenlos nutzen, die entsprechende Abkochanordnung ist aufgehoben. Diese galt seit Mitte August. Das Wasser, das der zuständige Zweckverband Altisheimer Gruppe aus einer Quelle im Bereich des Sportplatzes bezieht, war durch sogenannte coliforme Bakterien belastet. Deshalb musste beispielsweise Wasser, das mit roh verzehrten Speisen in Berührung kommt, abgekocht werden. Auch Zähneputzen mit nicht-abgekochtem Wasser war untersagt.

In Hafenreut sollen die Menschen das Wasser weiter abkochen

Damit die Abkochanordnung aufgehoben werden konnte, mussten drei Proben an neun verschiedenen Messstellen unbedenklich sein. Das war nun der Fall. „Die Proben fanden am vorletzten Dienstag und Donnerstag sowie am vergangenen Dienstag statt“, informiert der Vorsitzende des Zweckverbands, Peter Müller. Eine Ausnahme ist Hafenreut: Hier sollen die Menschen das Wasser weiterhin abkochen.

Die Ursache ist laut Müller weiterhin unklar. Wird es hier überhaupt ein Ergebnis geben? „Vermutlich eher nicht“, räumt Müller ein. Damit das Wasser wieder genießbar ist, ergriff der Zweckverband einige Maßnahmen. So wurde unter anderem der Hochbehälter gereinigt. Außerdem fand eine Reinigung der Leitungen in den besonders betroffenen Abschnitten statt.