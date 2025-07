Zum Abschied einen Oscar: Abschlussfeier an der Mittelschule in Monheim

35 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Monheim sind feierlich entlassen worden. Pfarrer Christof Meißner und Pfarrer Wolfgang Woppmann luden in die Stadtpfarrkirche Monheim ein, um in einem gemeinsamen Gottesdienst Gott und allen Wegbegleitern zu danken, die während der Schulzeit ihren Schirm schützend über die Abschlussschüler gehalten haben. Anschließend wurde die feierliche Zeremonie unter dem Motto „Hollywood - der rote Teppich ruft“ in der Aula der Schule abgehalten.

Musikalisch umrahmt wurde das Programm von der „Musimacherei“ der Stadtkapelle Monheim. Die beiden Moderatoren des Abends, Ana Berci und Moritz Müller, führten gekonnt durch das Programm. Schulleiter Andreas Langer begrüßte alle Gäste und Ehrengäste und griff in seiner Ansprache das Motto des Abends auf. Mit Filmszenen aus verschiedenen Hollywood-Blockbustern machte er Mut für die zukünftigen Herausforderungen des Lebens. Auch Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Günther Pfefferer ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte an die Abschlussschüler zu richten. Er ermutigte die Schüler, ihren eigenen Weg engagiert zu gehen und an sich selbst zu glauben.

Mittelschule Monheim verabschiedet 35 Absolventen

Anschließend wünschte der Elternbeirat, in Vertretung von Birgit Blank, den Absolventen alles Gute für den Start ins Berufsleben. Außerdem bekamen die Schüler vom Elternbeirat eine Powerbank. Der Klassenlehrer der 9a, Wolfgang Stiegler, bedankte sich in seiner Ansprache bei den Eltern, seinen Kollegen und der Schulleitung für die konstruktive Zusammenarbeit und gewährte einen Einblick in den Schulalltag mit den Schülern. Auch die Klassenlehrerin der 9b, Stefanie Fischer, blickte als „Pilotin“ des Fluges der Klasse 9b in Richtung „Freiheit“ in ihrer Rede auf das vergangene Schuljahr zurück und stellte abschließend fest, dass die Schüler alles haben, um in Hollywood glänzen zu können.

Die Schülervertreter beider Klassen, Selina Gebhardt, Alexa Szabo, Fabio Fenu, Lorena Bajramaj und Oliwia Wojtylo bedankten sich in ihren Abschlussreden bei ihren Klassenlehrern und den Lehrkräften und überreichten ihnen einen Oscar als Anerkennung. Zusammen mit der Schulleitung und dem Elternbeirat überreichten die Klassenleitungen die Zeugnisse. Besonders gewürdigt wurde dann die Leistung der jahrgangsbesten Schüler. Oliwia Wojtylo erreichte die Traumnote von 1,3. Ihr folgten Moritz Müller und Lea Rößner mit einem Durchschnitt von 1,6 beziehungsweise 2,0. Sie durften sich über ein persönliches Präsent der Stadt Monheim freuen. Zum Ende des offiziellen Teils präsentierten die Abschlussklassen noch zwei selbst gestaltete Videos und ließen dort die schönsten Erlebnisse ihrer Schulzeit Revue passieren.

Nach dem offiziellen Teil ließ man den Abend mit einem selbst zubereiteten Buffet und einem Glas Sekt ausklingen. (AZ)