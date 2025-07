Abschluss Technikerschule Donauwörth: 14 Absolventinnen und Absolventen feiern ihren Erfolg

14 junge Männer und drei junge Frauen, bunt gemischt aus Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken, hatten sich der zweijährigen Weiterbildungsmaßnahme zur Technikerin beziehungsweise zum Techniker unterzogen und nahmen jetzt im Festsaal der Alten Brauerei in Mertingen – zurecht stolz - ihre Zeugnisse in Empfang. Als politische Ehrengäste begrüßte die Schulleiterin der Ludwig-Bölkow-Schule, Anja Behnke, Landratstellvertreterin Claudia Marb und Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré.

Beide gratulierten den Absolventen und sprachen ihnen ihre Hochachtung für das Erreichte aus. Während Claudia Marb in ihrem Grußwort erläuterte, wie es zu der Etablierung der zusätzlichen Fachrichtung SHK in Donauwörth kam, betonte Jürgen Sorrè, welch hohen Stellenwert die Technikerschule in der Donauwörther Schullandschaft einnehme, bediene doch die Schule die zwei Fachrichtungen „Kunststofftechnik und Faserverbundtechnologie“ und nunmehr „Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“, die bayernweit als Alleinstellungsmerkmal gelten.

Verschiedene Wege kreuzen sich an der Wirtschaftsschule

Anja Behnke freute sich noch über weitere Gäste: So pflegt die Technikerschule intensiven Kontakt zum Kunststoffcampus Weißenburg und zur Hochschule Ansbach, vertreten durch Professor Dr.-Ing. Thomas Müller-Lenhardt, wie auch zur heimischen Industrie. Srinath Thiruvengadam (Ausbildungsleiter bei Airbus Helikopters), Christian Erdl (Kaufmännischer Leiter der Firma Siebenwurst Werkzeugbau GmbH) und Johann Sailer (Geschäftsführender Gesellschafter der Firma GEDA) wohnten der Veranstaltung bei. Letzterer ist zugleich Vorsitzender des Fördervereins der Ludwig-Bölkow-Schule.

Der Leiter der Technikerschule Donauwörth, Konrad Fieger, ging in seiner Rede auf verschiedene Wege ein, die sich an der Donauwörther Technikerschule heuer im dreifachen Sinne kreuzten. Einerseits ist da der mühsame Weg der Schülerinnen und Schüler, parallel dazu der Weg der Lehrkräfte, die die Arbeit nicht scheuten, sich in die neuen Fächer einzuarbeiten. Und drittens kommt der Weg der neuen Schulleiterin Anja Behnke hinzu, der sie vor einem Jahr nach Donauwörth führte. Für sie war es die erste Technikerverabschiedung.

Bachelor Professional und Fachhochschulreife im Doppelpack

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildungsmaßnahme führten diese zu einem erfolgreichen Abschluss. Dieser ist dem Deutschen- und Europäischen Qualitätsrahmen der Stufe 6 zugeordnet. Die Absolventen sind berechtigt, den Titel „Bachelor Professional für Technik“ zu tragen. Acht Schülerinnen und Schüler unterzogen sich „on top“ der Prüfung zum Erwerb der Allgemeinen Fachhochschulreife.

Zum Abschluss ergriffen als Sprecherin der Gruppe SHK, Angelika Sailer, und für die Faserverbundler Felix Wacker das Wort. Beide ließen die vergangenen zwei Jahre Revue passieren und sprachen sehr offen und ehrlich über ihre Gefühle vor und während der Studienzeit, betonten aber auch rückblickend, dass sie jetzt schon wehmütig auf die vergangene Zeit zurückblicken. Sie bedankten sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler bei den Lehrerinnen und Lehrern mit kleinen Präsenten und verwiesen neben der fachlichen Expertise auch auf das sehr gute Miteinander an der Donauwörther Technikerschule. Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Veranstaltung von dem Musiker Manuel Hechemer aus Rain. (AZ)