Die Abschlussschüler der Leonhart-Fuchs-Schule in Wemding „packen ihre Tasche“

Am vergangenen Freitag fand an der Leonhart-Fuchs-Mittelschule Wemding die Abschlussfeier der Klassen 9R, 10aM und 10bM statt. Unter dem Motto „Ich packe meine Tasche“ begann der Abend mit einem bewegenden Abschlussgottesdienst in der Stadtpfarrkirche, bei dem die Schülerinnen und Schüler von Pfarrer Wolfgang Gebert und Pfarrer Horst Kohler persönlich gesegnet wurden.

Die Feier wurde in der Grundschulturnhalle fortgesetzt, wo Kerstin Huber und das Schulensemble mit einer energiegeladenen Darbietung von „Twist and Shout“ die Stimmung anheizten. Die Moderatoren des Abends, Kiara Ferber und Mikolaj Niezgoda, begrüßten die Gäste. Es folgte eine inspirierende Rede der Schulleiterin Margit Stimpfle, in der sie auch persönliche Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern teilte. Das Schulensemble sorgte erneut für ein musikalisches Highlight mit „Shake, Rattle and Roll“, bevor Robert Ardelean, Stella Herrle und Klassleiterin Alev Bozaci einen amüsanten Jahresrückblick der neunten Klasse präsentierten, inklusive unvergesslicher Klassenfahrtfotos. Matthias Braun, der Elternbeiratsvorsitzende, brachte mit seinen Fußballvergleichen eine Prise Humor in seine Grußworte.

Wemdinger Mittelschüler blicken auf ihre Schulzeit zurück

Sophia Spreng, Laura Burgetsmeier, sowie die Klassleitungen Verena Venzke und Georg Schreiber blickten auf die vier Jahre M-Zug zurück. Sie erinnerten an die gemeinsam überstandene Coronapandemie, viele Ausflüge sowie nasse Zeltaufenthalte und eine sonnige Italienreise.

Anschließend begeisterte die Schulband unter der Leitung von Christian Tutsch mit „Superstars“ das Publikum. Die Ehrung der Schulbesten (Filip Cesarec, Laura Scuzzarella und Stella-Leonie Herrle) durch Matthias Braun vom Elternbeirat und die Verleihung des Sozialpreises (Sophie Spreng) durch Christian Weiland vom Förderverein sorgte für stolze Momente, gefolgt von einer berührenden Abschlussrede und Dankesworten von Sophia Spreng, Jonas Scharfe und Robert Ardelean. Die Schulband beendete den Abend mit einer mitreißenden Darbietung von „Auf uns“, bevor die lang ersehnte Zeugnisausgabe stattfand. Die Abschlussfeier war geprägt von Emotionen, Humor und unvergesslichen Momenten, die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern gleichermaßen berührten. (AZ)