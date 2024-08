Stadt baut Service für Radfahrer in Monheim aus

Die Stadt Monheim setzt weiter auf eine fahrradfreundliche Infrastruktur. Im Innenhof des Kreuzwirt-Anwesens (Haus der Kultur) und im Innenhof des Rathauses wurden nun Abstellanlagen für Räder mit insgesamt 14 Stellplätzen sowie eine moderne Rad-Service-Station installiert.

Die Rad-Service-Station, eine 1,50 Meter hohe Reparatursäule, ist einer Pressemitteilung zufolge mit einer Vielzahl an Werkzeugen ausgestattet und bietet Radfahrern „und anderen Mobilitätsnutzern“ die Möglichkeit, kleinere Reparaturen direkt vor Ort durchzuführen. Zur Verfügung stehen unter anderem eine Fußluftpumpe mit Manometer, Reifenheber, ein Inbus-Multitool, ein Kreuzschraubendreher sowie verschiedene Werkzeugschlüssel. Damit können nicht nur Fahrräder, sondern auch Kinderwagen, Skateboards und Rollstühle „schnell und unkompliziert wieder einsatzbereit gemacht werden“.

Monheimer Bürgermeister: Attraktivität des Fahrrads als Verkehrsmittel wird gesteigert

Bürgermeister Günther Pfefferer wird mit folgenden Worten zitiert: „Mit der neuen Rad-Service-Station bieten wir den Bürgern und Gästen rund um die Uhr eine Möglichkeit zur schnellen Selbsthilfe. Damit steigern wir die Attraktivität des Fahrrads als Verkehrsmittel und leisten einen weiteren Beitrag zur Förderung der nachhaltigen Mobilität in Monheim.“

Die ebenfalls neu installierten Fahrradanlehnbügel in den Innenhöfen des Kreuzwirts und des Rathauses ermöglichen der Kommune zufolge ein geordnetes Abstellen der Fahrräder, insbesondere in der Altstadt. Pfefferer dazu: „Gerade im historischen Stadtkern ist es wichtig, durch gezielte Maßnahmen das Stadtbild zu bewahren und gleichzeitig moderne Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen.“ Die Stadt Monheim sieht die neuen Anlagen als „weiteren Schritt in Richtung einer fahrradfreundlicheren Zukunft“. Die bereits vorhandene E-Bike-Ladestation und Informationsmaterial zum Thema Radfahren im Vorraum der Tourist-Information ergänzen den Service. Weitere Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs seien bereits in Planung. (AZ)