Wer sind Ihre Sportler des Jahres?

Die Handball-WM ist gerade erst zu Ende gegangen, im Fußball geht es in der Bundesliga so langsam in die heiße Phase und die Wintersportler steuern das Saisonfinale an - um nur einige Höhepunkte im internationalen Sport zu nennen. Doch nicht nur die große Sportbühne zieht das Interesse der Menschen auf sich und nicht nur dort werden große Erfolge gefeiert. Im südlichen Kreis Donau-Ries wurden auch im Jahr 2024 herausragende Erfolge erzielt, sei es im Verein, in der Liga, bei Bezirks-, Landes- und Deutschen Meisterschaften - oder sogar auf internationaler Ebene. So viel Fleiß und sportlichen Ehrgeiz möchte die Donauwörther Zeitung belohnen und zeichnet deshalb wieder die Sportler des Jahres 2024 aus.

In den vergangenen Wochen konnten Sie, liebe Leserinnen und Leser, bereits Vorschläge einreichen, wer eine Auszeichnung in einer der vier Kategorien verdient hätte. Unsere Jury hat nun die Kandidaten ausgewählt. Die Sieger in den jeweiligen Kategorien dürfen sich am Ende über einen der begehrten Wanderpokale sowie einen Preis freuen. Stimmen Sie online ab!

Sportlerin

Julia Reicherzer Europameisterin darf sich die Eggelstetterin Julia Reicherzer seit dem vergangenen Jahr nennen. Die Reiterin nimmt seit vielen Jahren an Wettkämpfen im Westernreiten in der Disziplin Reining (Dressur, größtenteils im Galopp geritten) teil. 2024 war für sie so erfolgreich wie kein Jahr zuvor: Nach dem bayerischen und dem deutschen Meistertitel gewann sie auf ihrem fünfjährigen Hengst „Marvel“ den Europameistertitel.

Lea Meitinger Ein erfolgreiches Wettkampfjahr hat Bogenschützin Lea Meitinger vom FC Mertingen hinter sich. Nicht nur sicherte sie sich den Bezirkstitel in der Halle, bei den Bayerischen Hallen-Meisterschaften (Recurve Damen) erreichte sie einen starken fünften Rang und reihte sich bei den Deutschen Meisterschaften unter der starken Konkurrenz auf Rang sieben ein.

Christine Kampfinger Die Tischtennisspielerin Christine Kampfinger ist nicht nur seit Jahren erfolgreich für das Tischtennis-Damenteam des VSC Donauwörth im Einsatz, das derzeit wieder in der Verbandsliga um Punkte kämpft. Im vergangenen Jahr gelang ihr auch ein persönlicher sportlicher Erfolg. Bei den Bayerischen Meisterschaften in Leistungsklassen der Senioren in Vohburg a. d. Donau erkämpfte sie sich einen hervorragenden zweiten Platz in der Klasse der Seniorinnen 40 B.

Icon Galerie 3 Bilder Die Donauwörther Zeitung sucht ihre Sportler des Jahres. In der Kategorie Sportlerin stehen eine Reiterin, eine Bogenschützin und eine Tischtennis-Spielerin zur Wahl.

Sportler

Tobias Gröbl An dem Laufsportler Tobias Gröbl kommt die DZ-Wahl zum Sportler des Jahres erneut nicht vorbei. Denn der Itzinger erzielte auch 2024 herausragende Erfolge. Lediglich einen Formtest stellte für ihn die Schwäbische Meisterschaft im Rahmen des Wittelsbacher Straßenlaufs dar, die er souverän gewann. Beim Frankfurt-Marathon wurde er unter 14.000 Teilnehmern 28. und holte den Altersklassensieg. Bei der Deutschen Meisterschaft im Marathon ließ er hunderte Konkurrenten hinter sich und wurde Gesamt-Fünfter. In seiner Altersklasse (M40) sicherte er sich erneut den Sieg.

Stefan Lindel Schon viele Wettkämpfe hat Luftgewehr-Schütze Stefan Lindel von Winterlust Staudheim in seiner Sportler-Karriere bestritten, doch das Jahr 2024 hielt einen nicht unbedingt erwarteten Höhepunkt für ihn bereit. Bei den Oberbayerischen Meisterschaften erzielte der Gaumeister den dritten Rang und schaffte es damit bereits aufs Treppchen. Bei den Bayerischen Meisterschaften sprang Platz neun heraus. Beim Bundesturnier schoss der Bayernliga-Schütze einen starken Wettbewerb und wurde mit 615,2 Ringen in der Disziplin Luftgewehr, stehend 60 Schuss der Altersklasse Herren II deutscher Vize-Meister.

Luis Rühl Weiter steil die Sportkarriereleiter bergauf klettert Luis Rühl vom TSV Harburg. Der junge Triathlet war 2024 zunächst im DTU-Cup erfolgreich unterwegs (Platz zwei und fünf), bei dem sich die besten deutschen Nachwuchstriathleten der Altersklassen Jugend (B/A) und Junioren messen. Dann feierte er sein Bundesliga-Debüt in der Eliteklasse für den hessischen KSV Baunatal. Bei den Deutschen Meisterschaften startete Rühl in der Junioren-Klasse und errang schließlich den deutschen Vize-Meistertitel. Mit zwei Teamkollegen holte er sich den Mannschaftsmeistertitel. Im DTU-Cup erzielte er in der Gesamtwertung den zweiten Platz.

Icon Galerie 3 Bilder Die Donauwörther Zeitung sucht ihre Sportler des Jahres. In der Kategorie Sportler stehen ein Läufer, ein Triathlet und ein Schütze zur Wahl.

Nachwuchs

Hendrik Faber ist noch jung und doch ist ihm bereits Außergewöhnliches gelungen. Bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften U16 spielte das Nachwuchstalent vom VSC Donauwörth ein perfektes Turnier und belohnte sich mit dem deutschen Meistertitel. Zuvor hatte der damals 14-Jährige auch den bayerischen Meistertitel gesichert, an der Seite seines Partners Ben Bockfeld vom Erstligisten TSV Herrsching.

Annika Siebert Einen großen sportlichen Erfolg hat die junge Wemdingerin Annika Siebert erzielt. Sie nahm mit dem traditionellen Recurvebogen an der sogenannten European Bow Hunter Competition (Europameisterschaft) der IFAA in Bad Kleinkirchheim (Kärnten) teil und belohnte sich dort mit dem zweiten Platz.

Emma Bauch Die junge Turnerin Emma Bauch war 2024 - damals noch für den TSV Monheim am Start - erneut sehr erfolgreich. Mit ihren beiden Teamkolleginnen gewann die Sulzdorferin bei den Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften in Unterföhring den Titel der Altersklasse 9 - und das mit großem Vorsprung. Auch in der Einzelwertung zeigte sie ihr Können und durfte sich über eine Silbermedaille freuen. Bei den Bayerischen Einzelmeisterschaften glänzte sie mit hervorragenden Balken- und Bodenübungen und gewann Bronze. Ihre Erfolge blieben nicht ungesehen, so wurde sie vom Bayerischen Turnverband in den Talentsichtungskader der Neunjährigen aufgenommen.

Icon Galerie 3 Bilder Die Donauwörther Zeitung sucht ihre Sportler des Jahres. In der Kategorie Nachwuchs stehen ein Volleyballer, eine Turnerin und eine Schützin zur Wahl.

Team

Erste Kegelmannschaft TSV Rain Ein Sportjahr nach Maß erlebte die erste Kegelmannschaft des TSV Rain: Als Aufsteiger in die Bezirksliga schaffte das Team den Durchmarsch in die Bezirksoberliga. Die Heimstärke der Mannschaft war der Garant zum Aufstieg, jedes der neun Heimspiele wurde gewonnen. Markus Fischer, Achim Zinnecker, Patrick Wider, Manoel Landes, Gerald Schmelcher, Martin Nürnberger und Leon Sarwas verloren nur zwei Partien während der Saison. Außerdem wurde mit 3401 Holz ein neuer Mannschaftsrekord aufgestellt.

SC Tapfheim Auf der Erfolgswelle schwammen 2024 die Fußballer des SC Tapfheim. Die erste Mannschaft sicherte sich nicht nur den Meistertitel in der A-Klasse West 3, sondern damit auch den Aufstieg. Nach sechsjähriger Abwesenheit und zwischenzeitlichem Abstieg in die B-Klasse schaffte das Team so die Rückkehr in die Kreisklasse. Dort hat sich das Team schnell zurechtgefunden und verweilt über die Winterpause sogar auf einem komfortablen dritten Rang. Auch in der Halle gab der SCT Gas: Das Team gewann das Futsal-Turnier in Donauwörth und qualifizierte sich damit für die Endrunde des Kreises Donau.

C–Jugend (SG) Donau-Lech Einen riesigen Erfolg konnte im vergangenen Jahr die C-Jugend der SG Donau-Lech, bestehend aus jungen Fußballerinnen und Fußballern des FC Marxheim/Gansheim und der SG Feldheim/Genderkingen, erreichen. Das Team schaffte in dieser Saison den Aufstieg in die zweithöchste Fußball-Jugendliga, die Bezirksoberliga Schwaben. Die Mannschaft krönte ihre perfekte Rückrunde mit zehn Siegen und ungeschlagen mit dem Gewinn des Aufstiegsspieles gegen den TSV Krumbach. Dabei war die Mannschaft erst ein Jahr zuvor in die Kreisliga aufgestiegen.

Icon Galerie 3 Bilder Die Donauwörther Zeitung sucht ihre Sportler des Jahres. In der Kategorie Team stehen eine Herren-Fußballmannschaft, eine Jugend-Fußballmannschaft und eine Kegelmannschaft zur Wahl.

Stimmen Sie jetzt ab!

Bis einschließlich Mittwoch, 19. Februar, können Sie nun für Ihre Favoriten voten. Je Kategorie haben Sie eine Stimme. Direkt zum Voting gelangen Sie mit einem Klick auf die jeweiligen Bildergalerien.