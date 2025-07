Betrügerische Masche: Polizei warnt vor Zahlung an „Familie und Freunde“

In den vergangenen Tagen wurden wiederholt Betrugsanzeigen bei der PI Donauwörth aufgegeben, in denen es zu Zahlungen mittels der sogenannten „Familien- und Freundezahlung“ von PayPal kam. Diese ist nur für Zahlungen an Familienmitglieder oder persönlich bekannte Freunde gedacht und entsprechend nicht versichert. Im aktuellsten Fall wollte eine Frau aus dem Raum Wemding einen Mixtopf für eine hochwertige elektronische Küchenmaschine von privat auf einer Kleinanzeigenplattform erwerben und bezahlte hierfür knapp 70 Euro an einen Unbekannten. Danach brach der Kontakt ab. Den Topf hat sie nie bekommen. In allen angezeigten Fällen nahmen die Beamten Ermittlungsverfahren auf. (AZ)

