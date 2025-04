Blitzermarathon 2025 im Landkreis Donau-Ries: Hier müssen Autofahrer aufpassen 

Sie sind bei vielen Autofahrern nicht sonderlich beliebt: Blitzer. Meist stehen diese aber nur sehr vereinzelt am Straßenrand. Doch einmal im Jahr, beim sogenannten Blitzermarathon, verstärkt die Polizei die Kontrollen. Dann stehen im Landkreis deutlich mehr Radargeräte als normalerweise. Heuer ist es am Mittwoch, 9. April, so weit.

Traditionell gibt das bayerische Innenministerium die Liste der Messstellen im Vorfeld bekannt - so auch im Landkreis Donau-Ries.

Blitzermarathon 2025: Karte der Messstellen rund um Donauwörth und Nördlingen

Hier gibt es die Standorte der Messstellen im Landkreis Donau-Ries in einer Karte:

Bilanz des vergangenen Blitzermarathons im Donau-Ries

Beim Blitzermarathon 2024 waren im Donau-Ries-Kreis nicht wenige Autofahrer zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Baden-Württemberg, der auf der B25 mit 156 Stundenkilometern (Toleranz schon abgezogen) an einem Radargerät auf Höhe Reimlingen vorbeirauschte. Zwei weitere Pkw-Fahrer blitzten die Gesetzeshüter an besagter Kontrollstelle mit jeweils 138 „Sachen“.

Die Wahrscheinlichkeit, auf den Straßen im Landkreis Donau-Ries in einen Unfall verwickelt zu werden, hat im vorigen Jahr offenbar weiter zugenommen. Aus der polizeilichen „Statistik der Verkehrslage 2024“ in der Region wird ersichtlich, dass die Dienststellen im Kreis erstmals über 4000 Verkehrsunfälle registriert haben. Das heißt: Im Schnitt werden jeden Tag elf Unglücke dieser Art aktenkundig. 2024 starben in der Gegend acht Personen durch Verkehrsunfälle.Bei den 4017 gemeldeten Verkehrsunfällen gab es insgesamt 598 Verletzte. Zuletzt waren es fünf Jahre davor mehr. Dabei müssen die Unfälle aber nicht mit überhöhter Geschwindigkeit zusammenhängen.

Koordiniert wird der Blitzermarathon, der im Rahmen der alljährlichen „Speedweek“ stattfindet, von dem europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol. Die Polizei will Autofahrerinnen und Autofahrer mithilfe vermehrter Radarkontrollen daran erinnern, sich an die geltenden Tempolimits zu halten und so die Verkehrssicherheit erhöhen, erklärt der ADAC.

Alle Messstellen des Blitzermarathon 2025 in der Region

