Diese Symbole der Weihnacht haben eine düstere Seite

Mit Äpfeln wird verführt. Kometen verkünden Unheil, und Glocken läuten zur Beerdigung - vieles, was wir mit Weihnachten verknüpfen hat auch eine Schattenseite.

Ein Apfel ist ein Apfel, sollte man meinen. Eine wohlschmeckende und gesunde Frucht, die über Größe, Gewicht, Farbe und Geschmack keine besonderen Eigenschaften hat. Schon gar keine moralischen. Ein Apfel kann nicht "gut" oder "böse" sein. Wenn die böse Königin Schneewittchen mit einem Apfel vergiftet, dann nur deswegen, weil die Chance besonders gut war, dass die nichtsahnende Prinzessin sofort hineinbeißen würde. Und denken wir an das Paradies, wo Eva, von der Schlange angestiftet, in den Apfel biss und auch Adam dazu verführte. Es ist etwas faul mit dieser Frucht, so scheint es.

Der schlechte Ruf des Apfels

Vor dem Weihnachtstag, dem 25. Dezember, gedachte man am 24. im Mittelalter des Sündenfalls im Paradies. Schließlich musste nach christlichem Verständnis Gott Mensch werden, um die damals begangene Ursünde wieder aus der Welt zu nehmen. Zur eingängigen Illustration dieser komplizierten Idee wurden in den Kirchen mit Äpfeln geschmückte Paradiesbäume aufgestellt. Aus diesem Brauch sollen unsere heutigen Christbäume entstanden sein, die roten Kugeln daran symbolisieren die Äpfel.

In der Bibel ist nicht von einem Apfel die Rede, sondern von einer Frucht. Durch den Brauch des Paradiesbaums am 24. Dezember wurde der Apfel zum weihnachtlichen Symbol. Er hat auch eine gute Seite. Zu den Attributen des heiligen Nikolaus gehören auch drei goldene Kugeln, die er zu Lebzeiten an Arme verschenkt haben soll. Auch diese Gaben symbolisiert der Apfel, wenn er vom Nikolaus auf den Teller gelegt wird.

Symbole sind mehrdeutig

Viele scheinbar harmlose weihnachtliche Symbole haben eine tiefe Bedeutung und häufig auch eine dunkle Seite. Der Weihnachtsstern, der in der Bibel erwähnt wird, leuchtet in der Dunkelheit und zeigt den Weisen aus dem Morgenland den Weg. Häufig wird er als Komet dargestellt, und Kometen galten lange als Unglücksboten. Die Glocke läutet die Weihnacht ein, aber sie erklingt auch zu Beerdigungen und früher läutete die Armsünderglocke, wenn ein zu Tode Verurteilter hingerichtet wurde. Die Engel der Bibel sind keine geflügelten Kindergestalten, sondern furchteinflößende Himmelsboten, die sogar gegen die Heerscharen der Hölle kämpfen und den Menschen, die sie zu sehen bekommen, Furcht einflößen.

In Börwang im Allgäu trafen sich als 400 Klausen, Bärbele, Krampusse und Perchten aus verschiedenen Regionen des Alpenraums, um an das vorweihnachtliche Brauchtum zu erinnern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Andere Bösewichter sind der Krampus und die Perchten. Auch der brave Knecht Ruprecht geht als der Mann fürs Grobe dem Nikolaus zu Hand. Der Sack, den er für seinen Herren trägt, interpretiert der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti als ein Behältnis, das zugleich das Himmelstor (aus dem die Geschenke purzeln) und den Höllenschlund (der die bösen Kinder verschlingt) verkörpert.

Zu Weihnachten vom Tod singen

Heutzutage spielt die dunkle Seite der weihnachtlichen Symbole keine große Rolle mehr. Weder wird Kindern mit Knecht Ruprecht oder Krampus übermäßig Angst eingejagt, noch denken wir groß darüber nach, was eigentlich die Aussage über die Erlösung von der Sünde bedeuten soll, die in alten weihnachtlichen Texten anzutreffen ist.

Aber auch wenn wir heute die dunkle Seite ausblenden, ganz lässt sie sich nicht unterdrücken. Zwar glauben viele nicht mehr an Sündenfall und Erlösung durch Opfertod, aber wir haben wir neue Bedrohungen gefunden. Gerade weil Weihnachten so hell und fröhlich sein soll, werden die Probleme derer, die sich nicht freuen können, um so sichtbarer.

Weihnachten sollte eigentlich eine besinnliche Zeit sein. Für viele ist sie aber stressig. Foto: Jens Kalaene, dpa

Anstatt das wir zu Ruhe kommen, werden wir von vorweihnachtlichem Stress überwältigt, anstatt Harmonie gibt es an den Feiertagen Streit, viele Menschen erleben Ihre Einsamkeit in dieser Zeit noch stärker als sonst.

„Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ (Originaltitel: „The Santa Clause“) USA 1994, Regie: John Pasquin, Hauptdarsteller: Tim Allen (Scott Calvin / Santa Claus), Dauer: 97 Minuten

Weil die Erwartungen an Weihnachten so hochgesteckt sind, empfinden wir jede Störung als Katastrophe. Wir haben uns daran gewöhnt, die unangenehmen Dinge zu ignorieren oder weg zu delegieren. Um Probleme sollen sich Psychiater, Behörden oder die Telefonseelsorge kümmern. Wenn die Menschen früher an Feiertagen die dunkle Seite immer mitbedachten, ist das weniger ein Hang zum Morbiden als ein realistischer Blick auf das Leben.