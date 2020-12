vor 49 Min.

Türchen 12: Merry Christmas

Öffnen Sie das zwölfte Türchen in unserem digitalen Adventskalender. Das Thema 2020: Weihnachtsfilme. Heute: Merry Christman

Von Gregor von Kursell

Westfrankreich, 24. Dezember 1914. In der eiskalten Dunkelheit sitzen deutsche, französische und schottische Soldaten in ihren verschlammten Schützengräben und versuchen, den Heiligen Abend so gemütlich wie möglich zu verbringen. Die Schotten trinken Whisky und blasen auf ihren Dudelsäcken. Die Franzosen genießen Champagner zu ihrem improvisierten Festmahl aus der Feldküche. Das deutsche Oberkommando hat seinen Männern nicht nur Lebensmittel, sondern auch Weihnachtsbäumchen an die Front geschickt. Ein deutscher Soldat, der bekannte Tenor Nikolaus Sprink, will für seine Kameraden singen. Bevor er anfängt, stellen die Soldaten ihre Christbäume oben auf die Kante des Grabens, so dass sie von der anderen Seite aus zu sehen sind. Die Franzosen sind beunruhigt: Was ist das? Eine Provokation? Steht ein Angriff bevor? Dann hebt Sprink an: „Stille Nacht, heilige Nacht“, singt er, ein Soldat begleitet ihn auf der Mundharmonika. Plötzlich hören die Soldaten, dass die Schotten mit ihren Dudelsäcken die Melodie aufnehmen. Sprink klettert aus dem Graben und singt weiter. Sein Vorgesetzter, Oberleutnant Horstmayer, versucht, ihn zurückzuhalten. Die Schotten, die ebenfalls aus ihrem Graben gekommen sind, applaudieren dem Sänger. Einer intoniert auf seinem Dudelsack „Adeste Fideles“. Sprink singt, nimmt einen Weihnachtsbaum und geht auf die feindlichen Linien zu. Der Oberleutnant läuft ihm nach und will ihn wieder zurück in den Graben holen. Da kommt ein Offizier der Schotten, Lieutenant Gordon, auf die beiden Deutschen zu und macht einen Vorschlag. Als sich auch Lieutenant Audebert von der französischen Seite zu den Männern im Niemandsland gesellt, steht es fest. Die drei Offiziere vereinbaren einen Waffenstillstand. Deutsche, französische und schottische Soldaten laufen aufeinander zu, bieten einander Schokolade und Wein an und zeigen sich gegenseitig Fotografien ihrer Frauen und Kinder. Später feiern sie sogar gemeinsam einen Gottesdienst.

Der Film „Merry Christmas“ von 2005 handelt von Ereignissen, die so oder so ähnlich tatsächlich passiert sein könnten. Weihnachten 1914 legten Soldaten an verschiedenen Abschnitten der Westfront spontan die Waffen nieder und feierten gemeinsam das Fest der Geburt Christi. Was damals wirklich geschah, lässt sich heute nur schwer feststellen, denn es gab kaum offizielle Berichte über die Ereignisse. Fast alles was wir heute darüber wissen, beruht auf Briefen von Soldaten und aus Erinnerungen, die manchmal trügerisch sind. Gemäß diesen Überlieferungen sangen die Männer gemeinsam Weihnachtslieder, tranken miteinander, tauschten Geschenke aus und spielten sogar Fußball – in England gehört dieses Spiel schließlich zu den Weihnachtstraditionen. Die Soldaten nutzten die Zeit aber auch, um gefallene Kameraden zu beerdigen und manchmal auch, um die Stellungen des Feindes auszukundschaften. In erster Linie vereinbarten deutsche und britische Einheiten solche Waffenruhen. Franzosen und Belgier, die schon die von deutschen Truppen verursachte Zerstörung in ihren eigenen Ländern erlebt hatten, waren weniger geneigt, mit dem Feind zu feiern.

„Merry Christmas“ (französischer Titel: Joyeux Noël) Internationale Koproduktion unter französischer Führung, 2005, Regie: Christian Carion, Hauptdarsteller: Diane Kruger (Anna Sörensen), Benno Fürmann (Nikolaus Sprink), Dauer: 115 Minuten FSK 12

Von der Ostfront sind derartige Zusammenkünfte kaum überliefert, was auch damit zu tun haben könnte, dass das russische Weihnachtsfest am 7. Januar stattfindet, es also keine gemeinsame Grundlage zum Feiern gab. Insgesamt 100.000 Soldaten sollen im Dezember 2014 die Waffen niedergelegt haben. Dazwischen gab es aber auch Einheiten, die weiterkämpften. Preußische Regimenter sollen immun gewesen sein gegen das weihnachtliche Fratenisieren. Die meisten Einheiten nahmen den Kampf am Tag nach Weihnachten wieder auf, in ein paar Fällen scheint der Friede bis Neujahr gehalten zu haben. Die militärische Führung aller kriegführenden Parteien sorgte dafür, dass sich solche spontanen Verbrüderungen nicht wiederholten. Berichte über die gemeinsamen Weihnachtsfeiern wurden zensiert. Weihnachten 1915 ordneten die Befehlshaber verstärkten Artilleriebeschuss, Kontaktaufnahme mit dem Feind wurde strengstens verboten. Wer es dennoch probierte, wurde mit dem Kriegsgericht bedroht.

Der Weihnachtsfrieden wurde totgeschwiegen

Auch wenn der Weihnachtsfrieden zunächst totgeschwiegen wurde, so drangen doch nach und nach Gerüchte an die Öffentlichkeit. Neutrale Zeitungen schrieben darüber, dann auch britische. Die erste fiktionale Darstellung stammt von dem Nazi-Schriftsteller Hans Steguweit und heißt „Petermann schließt Frieden oder Das Gleichnis vom deutschen Opfer“. In der 1933 erschienen Erzählung wird ein deutscher Landser, der mit einem Christbaum in der Hand dem Gegner den Weihnachtsfrieden bringen will, von einem britischen Scharfschützen heimtückisch erschossen. Die Ereignisse, die heute als Symbol der Völkerverständigung interpretiert werden, dienten damals zur Propaganda gegen die Westmächte.

Paul McCartney drehte für seinen Anti-Kriegs-Song „Pipes of Peace“ ein Video, das die Ereignisse von 1914 darstellt. Der Ex-Beatle spielt dabei eine deutschen und einen englischen Soldaten, die sich Fotos ihrer Frauen zeigen. 2014, zum hundertjährigen Jubiläum, ließ die britische Supermarktkette Sainsbury’s einen aufwändigen Werbespot über den Weihnachtsfrieden drehen. Ein deutscher Soldat bekommt darin einen Tafel Schokolade von einem Engländer. Die gleichen Tafeln gab es auch in den Filialen der Kette zu kaufen. Auch wenn der Erlös an einen Veteranenverband ging, gab es viel Kritik an dem Film. Es sei pietätlos, die an sich traurige Episode eines grausamen Krieges zu verkitschen und für kommerzielle Zwecke zu missbrauchen.

Alle sind dreckig, müde und verzweifelt

Dem französische Regisseur Christian Carion ist es gelungen, in seinem Film die gefühlvollen Momente und den Schrecken des Krieges zu balancieren. Anders als in dem englischen Schokoladen-Spot gibt er auch dem Tod bereiten Raum. Natürlich kann aber selbst ein um Realismus bemühter Film nicht alles zeigen, was das große Schlachten so unerträglich machte – zumal, wenn es sich um einen Weihnachtsfilm handelt. Großen Wert legte Carion darauf, die Vertreter der drei Seiten, also Deutsche, Franzosen und Schotten, weder zu idealisieren, noch zu verteufeln. Alle sind sie dreckig, müde, verzweifelt. Man hat ihnen erzählt, sie würden an Weihnachten wieder zu Hause sein und nun sitzen sie in den von Ratten und Läusen verseuchten Gräben und frieren. Alle haben sie Vorgesetzte, die sich nur selten an der Front blicken lassen. Dafür werden die Herrschaften höchst aktiv, wenn es darum geht, die Männer für ihre weihnachtlichen Eskapaden zu bestrafen. Ein blutrünstiger anglikanischer Militärbischof, der deutsche Kronprinz, ein französischer General kommen aus ihren sauberen und sicheren Quartieren, um die Verräter ihre Verachtung spüren zu lassen. „Ich habe mich den Deutschen näher gefühlt, als denen, die im Warmen sitzen, Truthahn essen und schreien ‚Tod den Deutschen‘“, schreit der junge französische Leutnant Audebert seinem General entgegen. „Sie und ich, wir haben nicht denselben Krieg erlebt, den Krieg an der Front.“

Ein Kater wird hingerichtet

Manches, was der Film zeigt, beruht auf wahren Begebenheiten. Anderes ist der Story zu liebe dazu erfunden. Es gab wirklich einen deutschen Tenor, der an der Front Weihnachtslieder für die Soldaten sang. „Stille Nacht“ war Anfang des 20. Jahrhunderts bereits in England und Frankreich bekannt und beliebt und verband als musikalisches Symbol der Weihnacht die Menschen über die Fronten hinweg. Kronprinz Wilhelm stand den Ereignissen in Wahrheit weniger ablehnend gegenüber, als im Film dargestellt. Aus Gründen der Dramaturgie kann der Hohenzoller aber nicht sympathischer sein als die Großkopferten auf der Seite der Entente.

Den Kater, der zwischen den Gräben der Deutschen und der Franzosen hin- und herläuft und sich überall füttern uns streicheln lässt, hat es wirklich gegeben. Er wurde von einem französischen Militärgericht als Spion verurteilt und hingerichtet. Offenbar war er der einzige, der in Folge der unerlaubten Weihnachtsfeiern mit dem Tode bestraft wurde. Regisseur Carion wollte die Szene ursprünglich in den Film einbauen, wurde nach eigenen Angaben aber von den Schauspielern davon abgebracht. Das sei doch zu grausam, zu absurd. Wie im Film gab es auch im echten Leben einfachen Soldaten, die die Verbrüderung mit dem Feind ablehnten. So zum Beispiel der Gefreite des Bayerischen 16. Reserve-Infanterie-Regiments, der seine fraternisierenden Kameraden beschimpfte und eine Wiederaufnahme der Kämpfe forderte. Sein Name: Adolf Hitler.

Morgen: Ein neugieriges Skelett wird durch die Liebe geläutert





Themen folgen