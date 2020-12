18.12.2020

Türchen 18: "Ach du fröhliche..."

Öffnen Sie das 18. Türchen in unserem digitalen Adventskalender. Das Thema 2020: Weihnachtsfilme. Heute: Ach du fröhliche...

Von Gregor von Kursell

Die Weihnachtsparty ist im vollen Gange, da klingelt plötzlich ein Mann an der Tür und fängt an, Frau Siebkorn Fragen über einen ihrer ehemaligen Schüler zu stellen. Anstatt dem lästigen Fragensteller die Tür vor der Nase zuzuknallen, bittet Frau Siebkorn ihn hinein. Während die anderen Partygäste einen selbstgedrehten Urlaubsfilm genießen, setzt der Fremde seine Befragung fort. Er möchte wissen, warum der Schüler Thomas Ostermann seinerzeit eine negative gesellschaftliche Beurteilung erhalten hat, die ihm den Weg an die Universität verbaut hat. Ein ungewöhnliches Anliegen, vor allem an Heiligabend. Doch die Gastgeberin ist, wie alle Anwesenden, sehr höflich zu dem seltsamen Fremden. Westzigaretten werden verborgen, DDR-Marken demonstrativ gezückt. Kaffee und Schnäpse werden – vergeblich – aufgefahren. Der Herr ist im Dienst…Doch der ungebetene Gast ist gar nicht von der Stasi – es ist ein Vater, der herausfinden möchte, was sein Schwiegersohn in Spe für ein Mensch ist.

Weihnachten gehörte in der DDR zu den zähneknirschend geduldeten Überresten aus der Vergangenheit. Verbieten ließ es sich nicht, also ließ man die Leute gewähren, Hauptsache es wurde nicht zu christlich. Weihnachtsfilme gehörten auch nicht zu bevorzugten Genres der DDR-Filmgesellschaft DEFA. Doch es gab sie. Einer der beliebtesten Weihnachtsfilme der Deutschen kommt aus dem Osten: Drei Nüsse für Aschenbrödel, eine Co-Produktion der DEFA mit dem Prager Filmstudios Barrandov. Allerdings handelt es sich bei diesem Kultfilm um einen derjenigen, die ihren Status dem Umstand verdanken, dass sie um die Feiertage herum ausgestrahlt werden. Das Fest selbst kommt darin nicht vor.

Ein bemerkenswerter Film in der DDR, wo es eigentlich kein christliches Weihnachten gab

Auch in der DDR gab es jedoch Filme, die sich mit Weihnachten beschäftigen. „Ach du fröhliche…“ von 1962 ist sicherlich einer der bemerkenswertesten davon. Die Geschichte spielt in Dresden, kurz nach dem Bau der Mauer. Walter Lörke (Erwin Geschonneck), Direktor für Arbeit und Kader im VEB „13. August“ (dem Tag des Mauerbaus) erwartet ein erholsames Weihnachtsfest mit seiner Familie, doch er hat sich zu früh gefreut. Während sein Sohn Karl (Günter Junghans) ihm lediglich mit lauten Swing-Versionen alter Weihnachtslieder auf die Nerven geht, überrascht ihn seine 18jährige Tochter Anna (Karin Schröder) mit der Ankündigung, dass sie heiraten möchte. Den zukünftigen Gatten hat sie zum Abendessen eingeladen. Es ist Thomas Ostermann (Arno Wyzniewski), ein stiller junger Mensch, der nicht viel sagt, aber sich auch nicht einschüchtern lässt. Als herauskommt, dass Anna und Thomas ein Kind erwarten, benimmt der Alte sich so, wie sich durchschnittlich autoritäre Väter damals wohl benahmen, wenn sie auf diese Art vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Er brüllt erst einmal herum und beleidigt nacheinander alle Mitglieder der Familie. Als nächstes unterzieht er denn jungen Mann einem Verhör.

Der Vorzeige-Proletarier mit dem tadellosen Rotfront-Lebenslauf interessiert sich nicht nur für Elternhaus und Beruf, er möchte auch wissen, wie der Auserwählte zum Sozialismus steht. Die Antwort schockiert ihn – „meine Einstellung zur Arbeiter- und Bauermacht ist nicht positiv“. Sofort braust Lörke wieder auf und wirft dem jüngeren alle möglichen Beleidigungen an den Kopf, bis hin zu der Vermutung, Ostermanns Vater sei vielleicht gar ein Nazi gewesen. Schließlich rennt er wütend aus dem Haus, um sich in der Kneipe in der Ecke bei einem Bier wieder zu beruhigen. Dort beginnt durch Zufall eine detektivische Schnitzeljagd, die Lörke mit verschiedenen Menschen zusammenbringt, welche Ostermann kennen und ihm etwas über dessen Leben erzählen. Dabei findet er heraus, dass es sich nicht ganz so einfach verhält, wie er in seinem Zorn zunächst geglaubt hat. Ostermann ist ein Mensch mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit. Von Opportunisten wie die Lehrerin Siebkorn wurde er in eine Rolle gedrängt, die er eigentlich gar nicht wollte. Hätte man sich mit ihm auseinandergesetzt, ihn nicht zum Staatsfeind abgestempelt, dann wäre auch er ein treuer DDR-Bürger geworden. Denn, so die Moral der Geschichte, auch die Partei kämpft ja gegen Ungerechtigkeit.

Wo westliche sozialisierte Zeitgenossen vor allem hohles Pathos und Propaganda wahrnehmen, konnte das Publikum in der DDR kritische Zwischentöne ausmachen. Das Entschlüsseln versteckter Botschaften ist eine Fertigkeit, die in sozialistischen Gesellschaften für den Kunstgenuss hilfreich ist. Nicht die Tatsache ist entscheidend, dass der Konflikt am Ende im Sinne der Parteilinie aufgelöst wird, sondern der Umstand, dass überhaupt differenziert über derartige Konflikte gesprochen wird. Der anfangs so selbstgerechte Mustergenosse Lörke wird umso nachdenklicher, je länger er sich mit den Hintergründen des Falles Ostermann beschäftigt. Schließlich ist er ein Kümmerer, einer, der immer für Kollegen einspringt und den Dingen auf den Grund geht. Mit oberflächlichen Urteilen gibt er sich nicht zufrieden. Dass solche Genossen eher die Ausnahme waren, wird zwar nicht explizit gesagt, aber Eingeweihte können sich ihren Teil denken. Zwar sind alle Figuren mit charakterlichen Mängeln im Film Gegner des Sozialismus und lassen dezent ihre NS-Sympathien durchblicken, aber nicht alle, die Probleme mit dem neuen Staat haben, sind Verbrecher. Die an christlichen Werten und Traditionen hängende Großmutter (Mathilde Danegger) beispielsweise ist der ruhende Pol der Familie und mahnt die Streitenden immer wieder zur Vernunft. Die Klinkenhöfers (Walter Jupé und Marianne Wünscher) hingegen, die Nachbarn der Lörkes, sind frömmelnde, im Grunde aber geldgierige Heuchler, die vergangenen Zeiten hinterhertrauern.

Kulturelle Zeit des Tauwetters

Die Zeit zwischen dem Bau der Mauer im Jahr 1961 und dem 11. Plenum des ZK der SED im Jahr 1965 gilt als Periode des kulturellen Tauwetters. Es entstand eine Reihe von Filmen, die vorsichtige Kritik an den Zuständen in der DDR übten. Auf der als Kahlschlag-Plenum bekannt gewordenen Parteiversammlung bezichtigte ein aufstrebender Nachwuchsfunktionär namens Erich Honecker die Künstler der DDR, sie würden Nihilismus und Pornografie fördern. Viele Filme, die zu den interessanteren Produktionen der DEFA gehörten, wurden damals verboten. So subversiv war „Ach du fröhliche…“ auch nach Honeckers strengen Maßstäben zwar nicht. Als der Film jedoch 1967, fünf Jahre nach seinem Erscheinen, auf Linientreue überprüft wurde, entschied die Partei, ihn erst einmal wegzusperren. Nur auf besonderen Antrag durfte er gezeigt werden. Erst in den 1980er Jahren wurde er wieder ausgestrahlt. Nach der Wiedervereinigung erhielt er dann allmählich den Status eines ostdeutschen Kultfilms. Aber er ist mehr als das. Entkleidet man die Geschichte ihrer ideologischen Bezüge, enthält sie immer noch eine wichtige Botschaft.





„Wie die Alten sungen…" DDR 1987, Regie: Günter Reisch, Hauptdarsteller: Erwin Geschonneck (Walter Lörke), Karin Schröder (Anne Lörke), Arno Wyzniewski (Thomas Ostermann), Andrea Lüdke (Maria, genannt Twini), Dauer: 94 Minuten

Nicht nur im kapitalistischen Hollywood, auch bei der DEFA hängte man sich gerne mit einer Fortsetzung an den Erfolg eines populären Films an. Regisseur Günter Reisch hatte Glück, als er 1987 „Wie die Alten sungen“ inszenierte. Fast alle Schauspieler waren 25 Jahre später noch da, niemand war in den Westen abgehauen, nur einer verstorben. Der gleiche Konflikt wird noch einmal durchgespielt. Nun ist Lörkes 17jährige Enkelin schwanger, aber dieses Mal sind alle Beteiligten ungleich entspannter und der zweite Aufguss lebt eigentlich nur von den Rückblenden auf das Original.

Schauspieler Erwin Geschonneck wird 101. Bild: DPA

Hauptdarsteller Erwin Geschonneck, einer der populärsten Schauspieler der DDR, spielt in beiden Filmen quasi sich selbst. Wie sein Held Walter Lörke widmete er sein ganzes langes Leben der Sache des Kommunismus. Er schloss sich als Junge in der Weimarer Republik der Arbeiterbewegung an, saß im KZ und wurde 1949 von Bertold Brecht an das Berliner Ensemble gehört. Aufgrund seines Lebenslaufs und seiner großen Beliebtheit beim Publikum war er praktisch unantastbar. Er hatte seinen eigenen Kopf, blieb aber seinen politischen Idealen bis an sein Lebensende treu. Viele DEFA-Filme, an denen er mitwirkte, fanden auch international Anklang, „Jakob der Lügner von“ 1974 war der einzige DDR-Film, der für einen Oskar nominiert wurde.

Auch wenn „Ach du fröhliche…“ das Fest und den damit verbundenen Kommerz und die Rituale ironisch beschreiben – auch viele westliche Filme halten das so – gehört die Geschichte doch zur Gattung der echten Weihnachtsfilme. Schließlich geht es um den Sieg der Liebe über starre Prinzipien und der oberste Prinzipienreiter wird am Ende bekehrt. Auch Sozialisten kommen eben nicht ohne Erlösung aus.

